原標題：英國跨黨派議員擬新計劃 為脫歐設「安全網」



中新網4月30日電 據外媒報導，英國跨黨議員擬定新的「脫歐」安全網計劃，避免英國在「無協議」的情況下離開歐盟。這項舉措被資深議員稱為是英國「脫歐」進程最重要的修正之一。

據報導，一些英國議會議員與同行目前正在擬定一套新法律，賦予國議會掌握控制或修改任何「脫歐」協議的權力。據保守黨消息指出，該計劃在下議院已獲得足夠支持，他們相信計劃將會終止英國「無協議」脫歐的威脅。

英國部長們此前曾警告，如果與歐盟談判的最終協議被國會否決，那英國可能直接在「無協議」的情況下離開歐盟。

但是，據跨黨議員擬定的新計劃，現在就算協議被否決，議會也可隨時進行修改，讓政府再次與歐盟談判。

資料圖：2017年3月29日，英國啟動「脫歐」程序的信函被遞交至歐洲理事會主席圖斯克手中。由此，英國與歐盟之間的「分手」談判將正式展開。

報導稱，這項計劃估計本周在議會上議院獲得過百票的支持，保守黨也有信心該計劃不會被下議院推翻。此外，英國政府已經被敦促接受這項計劃。

此外，新計劃也可讓國會支持英國留在歐盟關稅聯盟和單一市場，這是首相特雷莎 梅一直排除的事情。

執政黨保守黨反對派議員也開始相信，現在有多數的議員支持通過加入歐洲自由貿易聯盟的方法，讓英國留在歐盟關稅聯盟和單一市場。

儘管英國「脫歐」事務大臣戴維斯上周已表示，在英國「脫歐」談判結果的問題上，國會將獲得「有意義的投票」的機會。但是，「留歐派」議員都希望，通過立法對這承諾做出保障。

英國工黨認為，這是一項非常有意義的計劃，認為它將允許該黨議員和保守黨反對派在不需擔心引發英國「無協議」離開歐盟的情況下投下反對票。工黨脫歐發言人斯達摩說：「這個獲得跨黨支持的修正案將為英國脫歐進程提供安全網。這將消除『不投票會導致無條件脫歐』的可能性，並把控制權交回給議會。」