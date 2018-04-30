（中央社洛杉磯29日綜合外電報導）據影業統計，「復仇者聯盟3：無限之戰」上映首週全球票房6億3000萬美元（新台幣186億2028萬元），北美票房也有傲人成績，吸金指數爆表，一舉打破兩項新片紀錄。



北美院線聯盟（Exhibitor Relations）表示：「這組最新的漫威（Marvel）戰隊…首週登場全球票房就來到6億3000萬美元，改寫歷史紀錄，甚至還沒在中國上映。」



法新社報導，不僅如此，「復仇者聯盟3：無限之戰」（Avengers: Infinity War）同時也打破北美新片票房紀錄，美加地區進帳2億5000萬美元。



「復仇者3」描述20多位超級英雄為拯救宇宙協力奮戰，是第19部以「漫威電影宇宙」（MCU）為背景的作品，重量級卡司名單儼然是好萊塢名人錄縮影。



本片由小勞勃道尼（Robert Downey Jr）重披紅金色盔甲飾鋼鐵人（Iron Man）；班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）飾奇異博士（Doctor Strange）；史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）飾黑寡婦（Black Widow）；澳洲籍克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）飾雷神索爾（Thor）。



今年初橫掃票房的電影「黑豹」主角，以及美國隊長、蜘蛛人、綠巨人浩克等令人回味無窮的漫威英雄，也在本片攜手共登大銀幕。



「滾石」（Rolling Stone）報導，上一任北美新片票房冠軍是2015年星戰電影「STAR WARS：原力覺醒」（Star Wars: The Force Awakens），首週進帳近2億4800萬美元，如今遭「復仇者3」篡位成功。



本週北美票房第2，是派拉蒙影業（Paramount）出品的科幻驚悚片「噤界」（A Quiet Place），撈進1070萬美元；本片上映4週，票房共計1億4800萬美元，由影壇佳偶約翰卡拉辛斯基（John Krasinski）及愛蜜莉布朗（Emily Blunt）飾一對夫婦，竭力躲避聽聲辨位外星人的獵殺，全片近乎不發一語。



穩守第3名的是艾米舒默（Amy Schumer）主演的「姐就是美」（I Feel Pretty），本週進帳810萬美元，描述信心匱乏的女主角撞到腦袋，隨後變得自認美麗無比。



上週亞軍「毀滅大作戰」（Rampage）下滑到第4，710萬美元入袋，上映3週來進帳779萬美元。本片由巨石強森（Dwayne Johnson）飾演靈長類動物學家，和一隻患白化症的大猩猩作朋友，猩猩後因實驗出錯變得異常巨大，與主角聯手阻止怪物入侵。



與「復仇者聯盟」同門的英雄大片「黑豹」（Black Panther）本週東山再起，從上週第8重回前5，以430萬美元成績奪下第5名，上映11週北美票房來到6億8800萬元。



第6至第10名分別為：



第6，「烏龍巡警2」（Super Troopers 2），360萬美元。



第7，「真心話大冒險」（Truth or Dare），320萬美元。



第8，「圍雞總動員」（Blockers），290萬美元。



第9，「一級玩家」，（Ready Player One），240萬美元。



第10， 「假期驚魂」（Traffik），160萬美元。（譯者：梁元齡/核稿：鄭詩韻）1070430