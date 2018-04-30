▲唐綺陽本周星座運勢。（圖／大慕影藝提供，2018.01.29）

【唐綺陽星座運勢週報4/30-5/6】

重要星象：太陽金牛，金星雙子，天王星即將移位，月亮魔羯

太陽進入金牛，體會平凡安定、樸實生活的美好，著手處理金錢上的事務。金星雙子，突顯雙子的價值，忙於交友聚會及人際應酬，整體氛圍也較悠閒。天王星即將移位，生活結構將會產生改變，勇敢迎向變革，面對新的人生。月亮魔羯，世代話題逐漸白熱化，關注兒教及老人照護的問題，也要注意情緒控制不佳的人。



工作注意：白羊、金牛、雙子、魔羯

白羊：重重阻攔，有機會突破僵局、殺出血路

金牛：主動爭取賺錢的機會，勿等機會掉下來

雙子：發揮聰明口才，小心謹慎能度過危機

魔羯：海外相關事務，請多加小心留意



桃花注意：巨蟹、獅子、射手、雙魚

巨蟹：別在感情中挑毛病，小心惡性循環

獅子：感情若處於失衡狀態，不如選擇放手

射手：應追求能互補、彼此配合的感情

雙魚：當心想像力過盛，減半才會是真實的情況



財運注意：天蠍、水瓶

天蠍：提高能量、使盡全力，得到相對的回報

水瓶：進帳順利，購物運佳



健康注意：處女、天秤

處女：有點被迫害妄想，當心身心失調

天秤：當心職業病復發



周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道

https://www.youtube.com/watch?v=vcyPW9ZMS5I