唐綺陽星座運勢／金牛主動爭取機會 雙子須小心謹慎NOWnews今日新聞 (2018-04-30 09:00)
【唐綺陽星座運勢週報4/30-5/6】
重要星象：太陽金牛，金星雙子，天王星即將移位，月亮魔羯
太陽進入金牛，體會平凡安定、樸實生活的美好，著手處理金錢上的事務。金星雙子，突顯雙子的價值，忙於交友聚會及人際應酬，整體氛圍也較悠閒。天王星即將移位，生活結構將會產生改變，勇敢迎向變革，面對新的人生。月亮魔羯，世代話題逐漸白熱化，關注兒教及老人照護的問題，也要注意情緒控制不佳的人。
工作注意：白羊、金牛、雙子、魔羯
白羊：重重阻攔，有機會突破僵局、殺出血路
金牛：主動爭取賺錢的機會，勿等機會掉下來
雙子：發揮聰明口才，小心謹慎能度過危機
魔羯：海外相關事務，請多加小心留意
桃花注意：巨蟹、獅子、射手、雙魚
巨蟹：別在感情中挑毛病，小心惡性循環
獅子：感情若處於失衡狀態，不如選擇放手
射手：應追求能互補、彼此配合的感情
雙魚：當心想像力過盛，減半才會是真實的情況
財運注意：天蠍、水瓶
天蠍：提高能量、使盡全力，得到相對的回報
水瓶：進帳順利，購物運佳
健康注意：處女、天秤
處女：有點被迫害妄想，當心身心失調
天秤：當心職業病復發
周運影片連結：唐綺陽官方專屬頻道
https://www.youtube.com/watch?v=vcyPW9ZMS5I
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