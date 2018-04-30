英法德同意支持伊核協議 特朗普未決定是否退出北京新浪網 (2018-04-30 08:49)
原標題：英法德同意支持伊核協議 特朗普未決定是否退出
中新網4月30日電 綜合報導，英國首相特雷莎 梅辦公室29日表示，英國、法國和德國已經同意，美國總統特朗普揚言背棄的伊朗核問題協議，仍然是遏制伊朗取得核武器的最佳方法。與此同時，美國白宮方面稱，總統特朗普尚未決定是否退出伊核協議。
特雷莎 梅辦公室發佈聲明說，特雷莎 梅首相通過電話和法國總統馬克龍、德國總理默克爾進行討論，三人同意，伊核協議可能必須擴大範圍，以涵蓋例如彈道導彈等領域。他們也論及，伊核協議到期會發生什麼事。
在華盛頓，美國國家安全顧問博爾頓29日表示，總統特朗普尚未決定美國是否退出伊核協議。
博爾頓接受美國福克斯新聞訪問時說：「他(特朗普)仍未針對伊朗核武協議做出決定。」
另一方面，伊朗總統魯哈尼29日告訴法國總統馬克龍，伊核協議「沒得商量」，「伊朗不會接受承諾以外的任何限制」。
伊朗總統府網站指出，魯哈尼在電話中告訴馬克龍：「此一核協議，或是以此為藉口的任何其他主題，總之沒得商量。」
根據2015年7月伊朗與伊核問題有關各方達成的伊核協議，伊朗承諾限制其核計劃，國際社會將解除對伊制裁。不過，美國總統特朗普今年1月宣布，「最後一次」延長美國對伊朗核問題的制裁豁免期，他將5月12日定為修改伊核協議的最後期限，揚言如果屆時沒有令他滿意的修改方案，美國將退出伊核協議。對此，伊朗方面表示，如果西方國家背棄伊核協議，伊朗將在4天內重啟20%丰度鈾濃縮活動。
責任編輯：張艾京
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