原標題：韓媒：中韓關係回暖 中國遊客4月在韓國便利店消費次數猛增



【環球網報導 記者 余鵬飛】據韓聯社4月30日報導，韓國便利店CU30日發佈的數據顯示，今年第一季度中國人在CU使用銀聯卡和支付寶消費次數同比增加73.5%。

受「薩德」事件影響，赴韓中國遊客大幅減少，去年7月同比降幅高達近七成。受此影響，去年4至8月在CU便利店利用銀聯卡和支付寶的結算次數銳減到同年1-2月的三分之一。

報導說，隨著最近中韓關係出現回暖跡象，利用銀聯卡和支付寶的消費次數在今年1月和2月分別同比增加16.0%和32.9%，3月更是猛增247.0%。4月來增勢更為明顯，本月1至22日用銀聯卡和支付寶的消費次數同比增加4.2倍。

據調查，中國遊客購買最多的產品是香蕉牛奶，蟹棒(第二)、草莓牛奶(第四)、衛生巾(第六)也很受青睞。

韓國觀光公社(旅遊發展局)發佈的數據顯示，上月來韓中國遊客同比增加11.8%，為40.3萬人次，首次擺脫去年3月以來的減少勢頭。