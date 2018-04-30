英媒：白宮發生神秘事件 特朗普與馬克龍剛剛共植的橡樹苗不翼而飛北京新浪網 (2018-04-30 08:31)
原標題：英媒：白宮發生神秘事件 特朗普與馬克龍剛剛共植的橡樹苗不翼而飛
【環球網報導 記者 余鵬飛】英國《每日郵報》4月29日報導說，美法總統親手共植的橡樹苗幾天后從白宮南草坪的一塊草地上消失。
當地時間4月23日，法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍攜妻子布麗吉特訪問華盛頓，紀念美法兩國建交250周年。
報導說，馬克龍從著名的貝洛林苑中帶來一株橡樹苗，當作禮物送了出去。一戰期間，美軍首次參與的大型戰役就在貝洛林苑。
馬克龍夫婦與唐納德·特朗普夫婦一起，在白宮南草坪的一塊草地上共同隆重栽植橡樹苗。
馬克龍還在推特上寫道，「100年前，美國士兵為捍衛我們的獨立而在法國貝洛林苑浴血奮戰。這株栽植於白宮最中心的橡樹苗將是關於把法美兩國連接起來的關係的提醒」。
不過，周一剛剛種下的象徵著美法關係的橡樹苗，在周六的時候就從白宮的草坪上消失了。
報導說，白宮目前還沒有對橡樹苗消失事件進行解釋。
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