原標題：北美票房：《復讎者聯盟3》強勢封王



中新社洛杉磯4月29日電 (記者 張朔)2018年4月最後一個周末，無疑是北美電影市場的「漫威奇迹周末」。

北美票房統計網站boxofficemojo.com4月29日公佈電影市場數據，47部影片周末票房報收逾3.01億美元，環比飆漲140.8%。其中，美國漫威影業最新力作《復讎者聯盟3：無限戰爭》(Avengers: Infinity War)獨得2.5億美元，強勢封王。

在《復讎者聯盟3：無限戰爭》帶動下，北美周末票房不僅創下2018年迄今最大漲幅，更在近兩年半以來首次突破3億美元大關。上一次出現3億美元盛況，還是2015年12月科幻片《星球大戰：原力覺醒》(Star Wars:The Force Awakens)首映之時。而以單片票房論，《復讎者聯盟3：無限戰爭》3天進賬2.5億美元的首映周末佳績，超越當年的「爆款」《星球大戰：原力覺醒》，創造了新的北美首映周末票房紀錄。

「復讎者聯盟」動作冒險片系列始於2012年，面世以來一直踩著三年一部新戲的節奏。此番火爆登場的《復讎者聯盟3：無限戰爭》，由「70后」美國導演安東尼·羅素和喬·羅素兄弟聯袂執導，用156分鐘講述鋼鐵俠、蜘蛛俠、美國隊長、黑豹等一眾超級英雄與漫威宇宙史上最強反派殊死一搏的故事。

頂著「第一部全片使用IMAX攝影機拍攝的好萊塢商業大片」、「漫威電影宇宙10周年史詩級終極對決」等光環，《復讎者聯盟3：無限戰爭》在上映前即已引發影迷狂熱。4月27日登陸北美院線以來，果然不負眾望，實現口碑與票房雙飄紅。有觀影者看罷直呼「過癮」，稱該片「特效非常震撼、正反派角色都刻畫用心」，「雖是一部商業電影，但觀眾壓根兒就沒有吃爆米花的時間，全程燃爆」。

《復讎者聯盟3：無限戰爭》目前全球累計票房已迅速升至6.3億美元，並一路勢如破竹，接連突破北美周六最高票房、周日最高票房、最佳春季開畫成績以及最快突破2.5億美元票房等一連串紀錄。

不僅如此，得益於漫威新貴的帶動，另一部漫威力作、動作冒險片《黑豹》(Black Panther)也從上期榜單第8位反升至本期第5位。據悉，漫威還將趁熱打鐵，不再「三年一開花」，最快於2019年5月推出《復讎者聯盟4》。

在《復讎者聯盟3：無限戰爭》的衝擊下，上期冠軍、恐怖驚悚片《寂靜之地》(A Quiet Place)以1065萬美元、49.1%跌幅，降至本期榜單次席。喜劇片《非一般的感覺》(I Feel Pretty)雖跌幅也高達49.3%，但以813萬美元保住季軍席位。

此外，上期亞軍、動作冒險片《狂暴巨獸》(Rampage)退居本期榜單第4名。喜劇片《超級騎警2》(Super Troopers 2)、驚悚片《真心話大冒險》(Truth or Dare)、喜劇片《護航者》(Blockers)、科幻動作片《頭號玩家》(Ready Player One)、驚悚片《交易》(Traffik)分列第6位至第10位。

即將到來的這個周末，喜劇片《塔利》(Tully)、愛情喜劇片《落水姻緣》(Overboard)、恐怖驚悚片《亦正亦邪》(Bad Samaritan)均將於5月4日上映。(完)