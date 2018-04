▲李建軒在家鄉淡水老街舉辦《愛,分享》彈唱會。(圖/邦寧傳播提供, 2018.04.29)

創作歌手李建軒(Austin)首張專輯《愛個徹底》叫好叫座,並吸引潮牌Badge與他合作聯名款帽T,昨(28)日他赴西門新宿擔任一日店長,與粉絲們「換換裝」相見歡!

▲Austin李建軒 x Badge聯名一日店長,與粉絲玩帽T換換裝。(圖/邦寧傳播提供, 2018.04.29)

李建軒愛家、愛粉絲,上周六(21日)還在家鄉淡水老街舉辦《愛,分享》彈唱會,就著淡水八景最著名的「淡水夕照」演出,除了自彈自唱大展「情歌王子」才藝,李建軒還跟粉絲玩骰子互動,有位幸運女粉獲得李建軒餵食秀福利,讓偶像餵吃烤牛肉串,之後兩人開心談笑,不過女粉絲渾然不知,黑胡椒粒就卡在門牙縫,下台很久後才發現,當場差點暈了過去,不過她仍勇敢放上卡牙照PO文分享,本尊李建軒還上去留言,讚嘆:「老闆用料實在!」所有粉絲大爆笑樂翻天。

▲李建軒餵幸運粉絲吃牛肉串。(圖/邦寧傳播提供, 2018.04.29)

李建軒把這次活動命名為《愛,分享》彈唱會,因為這次《愛個徹底》專輯收錄的歌曲幾乎圍繞著「愛」,不管是代表愛情的〈I need to be loved〉、〈其實我…〉、〈就別愛我〉,親情的〈爸爸〉、友情的〈Missing you〉,甚至是毛小孩之情的〈never let you go〉,都是建軒透過音符、歌聲的傳遞,希望回饋給粉絲最大的愛。當天在淡水現場的所有人,也都感受到李建軒滿滿的愛。