▲李建軒在家鄉淡水老街舉辦《愛,分享》彈唱會。（圖／邦寧傳播提供, 2018.04.29）

創作歌手李建軒（Austin）首張專輯《愛個徹底》叫好叫座，並吸引潮牌Badge與他合作聯名款帽T，昨（28）日他赴西門新宿擔任一日店長，與粉絲們「換換裝」相見歡！

▲Austin李建軒 x Badge聯名一日店長，與粉絲玩帽T換換裝。（圖／邦寧傳播提供, 2018.04.29）

李建軒愛家、愛粉絲，上周六（21日）還在家鄉淡水老街舉辦《愛,分享》彈唱會，就著淡水八景最著名的「淡水夕照」演出，除了自彈自唱大展「情歌王子」才藝，李建軒還跟粉絲玩骰子互動，有位幸運女粉獲得李建軒餵食秀福利，讓偶像餵吃烤牛肉串，之後兩人開心談笑，不過女粉絲渾然不知，黑胡椒粒就卡在門牙縫，下台很久後才發現，當場差點暈了過去，不過她仍勇敢放上卡牙照PO文分享，本尊李建軒還上去留言，讚嘆：「老闆用料實在！」所有粉絲大爆笑樂翻天。

▲李建軒餵幸運粉絲吃牛肉串。（圖／邦寧傳播提供, 2018.04.29）

李建軒把這次活動命名為《愛,分享》彈唱會，因為這次《愛個徹底》專輯收錄的歌曲幾乎圍繞著「愛」，不管是代表愛情的〈I need to be loved〉、〈其實我…〉、〈就別愛我〉，親情的〈爸爸〉、友情的〈Missing you〉，甚至是毛小孩之情的〈never let you go〉，都是建軒透過音符、歌聲的傳遞，希望回饋給粉絲最大的愛。當天在淡水現場的所有人，也都感受到李建軒滿滿的愛。