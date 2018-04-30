▲《學友．經典世界巡迴演唱會》台北站限定六場圓滿完成，張學友現身最終場慶功記者會。（圖／特約記者吳政璋攝，2018.4.29）

《學友．經典世界巡迴演唱會》台北站，經過兩個周末，一連六場，在昨（29） 日圓滿完成，張學友也在演唱會結束後現身最終場慶功記者會。記者會上張學友也特別感謝台灣的歌迷朋友，並表示演唱會已經盡力了，「我想留在自己回憶裡的都是好的」。