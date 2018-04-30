原標題：藍色起源公司再次成功試飛「最大窗戶」飛行器



新華社洛杉磯４月２９日電（記者郭爽）美國電子商務巨頭亞馬遜公司創始人傑夫·貝索斯創建的藍色起源公司２９日再次成功試飛並回收升級版「新謝潑德」亞軌道飛行器。這是該公司今年首次執行發射任務，也是第二次測試這款配備「最大窗戶」的太空飛行器。

當天上午的雷暴天氣導致發射任務推遲數小時。美國東部時間２９日１３時６分（日期:３０日１時６分）左右，集火箭與飛船於一體的「新謝潑德」２．０飛行器從藍色起源公司位於得克薩斯州西部的發射場垂直起飛。

視頻直播畫面顯示，在到達一定高度后，「新謝潑德」２．０飛行器的火箭與飛船分離。發射數分鐘后，火箭先行返回，一個發動機在接近地面時點火，著陸支架展開，火箭垂直降落在目標著陸場。隨後，飛船在降落傘的幫助下著陸。從發射到著陸，整個過程約１０分鐘。

此前任務中，「新謝潑德」達到的最高高度約為１００公里，即通常定義的地球大氣層和外太空之間的邊界。貝索斯在當天發射后發推文說，在２９日的發射任務中，飛行器到達的「最高點為１０７公里，這是執行（未來）任務的目標高度，（距離執行載人任務）又近了一步」。

當天也是「新謝潑德」飛行器第８次執行測試飛行任務。２０１７年１２月，該公司首次測試「新謝潑德」２．０飛行器，此前６次任務中使用的老款「新謝潑德」飛行器被淘汰。升級版「新謝潑德」飛行器使用的是新一代火箭和２．０版載人艙，其中載人艙的特點是擁有高１．１米，寬０．７３米的「大天窗」。

藍色起源公司在推特賬號上說，載人艙里有一個測試用假宇航員，這也是它第二次乘坐「新謝潑德」旅行。此外，飛行器還攜帶了美國太空總署和其他商業公司的科研載荷。

「新謝潑德」飛行器以美國首位宇航員艾倫·謝潑德命名。藍色起源公司的目標是利用這一飛行器把人送到亞軌道旅行。亞軌道一般是指距地面２０公里到１００公里的區域，處於現有飛機的最高飛行高度和衛星的最低軌道高度之間。

除了藍色起源公司外，由矽谷企業家埃隆·馬斯克創建的太空探索技術公司也已成功測試並多次實施火箭回收。後者的火箭既要把衛星送至地球低軌道，又要實現火箭第一級回收，難度要比藍色起源公司更高，也更受輿論關注。