原標題：太平洋時尚周閉幕式在符拉迪沃斯托克舉行



4月28日，在俄羅斯符拉迪沃斯托克舉行的太平洋時尚周上，模特展示設計師作品。 為期6天的太平洋時尚周28日閉幕。 新華社記者吳剛攝

4月28日，在俄羅斯符拉迪沃斯托克舉行的太平洋時尚周上，模特展示設計師作品。 為期6天的太平洋時尚周28日閉幕。 新華社記者吳剛攝