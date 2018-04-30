柬埔寨民眾舉燭火慶祝衛塞節北京新浪網 (2018-04-30 07:56)
原標題：柬埔寨民眾舉燭火慶祝衛塞節
4月29日，柬埔寨金邊，民眾點燃燭火慶祝衛塞節。（圖片來源：視覺中國）
4月29日，柬埔寨金邊，民眾點燃燭火慶祝衛塞節。 （圖片來源：視覺中國）
4月29日，柬埔寨金邊，民眾點燃燭火慶祝衛塞節。（圖片來源：視覺中國）
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