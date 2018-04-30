繼Facebook捲入資料出售醜聞後，另一家互聯網巨頭Twitter最近也被指捲入該事件，將資料出售給同一位研究員。

據星期日電訊報報導，社交媒體巨頭Twitter現在也捲入了Facebook的資料收集醜聞，涉嫌向劍橋大學研究員和全球科學研究(GSR)主任Aleksandr Kogan出售使用者資料。

Kogan創建了一個應用程式以收集數百萬Facebook使用者的資料，且在未經使用者同意的情況下，將資料賣給政治資料公司劍橋分析公司（Cambridge Analytica）。

星期日電訊報稱：

為劍橋分析公司創建研究工具的Aleksandr Kogan，讓該政治諮詢機構能夠從心理層面和目標選民中獲得資訊，於2015年從Twitter網站上購買了這些資料。這發生在最近資料出售醜聞曝光之前。

Kogan表示，這些資料只是用來生成「品牌報告」和「調查擴展工具」，而這些工具並沒有違反Twitter的資料政策。

雖然大多數推文都是公開信息，但Twitter仍向希望獲取大量資訊的公司和組織收取費用，只是Twitter政策禁止將這些資料用於政治用途的公司，或與其他地方發現的個人使用者資訊相匹配。

Twitter的一位發言人證實了這一禁令，並表示:Twitter做出了從全部由劍橋分析公司所有和運營的帳戶上，撤下廣告的政策決定。這一決定是基於我們的決心，即劍橋分析公司使用的這種商業模式固有地與可接受的Twitter廣告業務實踐相衝突。

Twitter稱不允許「諸如種族或政治聯繫等敏感資訊，或試圖將使用者的Twitter資訊與其他個人身份標識匹配」，並讓員工嚴格遵守這一規定。

劍橋分析公司的一位發言人則表示，他們使用Twitter進行政治廣告宣傳，但沒有與GSR共同參與一個聚焦於Twitter資料的專案，且從未從GSR方面收到過Twitter的資料。

該發言人稱，劍橋分析公司是一個資料驅動的行銷機構，不操縱政治觀點。

資料授權占2017年收入的13%，達3.33億美元。大空頭Citron Research在3月的一篇文章中稱，Twitter的2018年資料授權業務將產生4億美元的營業收入，是該公司業務增長最快的部分。

Citron表示目前看空Twitter，因為後者的資料業務比廣告業務更成功、更賺錢。

（以上圖文由界面新聞授權）