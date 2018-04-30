iRadio本周華語金曲榜冠軍：何超與海膽仔「何飄移」單曲中廣新聞網 (2018-04-30 07:31)
中廣i Radio 本周華語金曲榜
冠軍：何超與海膽仔「何飄移」 單曲
亞軍：林志穎「我的驕傲」
第三：于安迪「我不在乎」
第四：炎亞綸「最想去的地方」 EP
第五：顏力妃「月半女神」
第六：黃宥傑「沈默的陪審團」
第七：巴奈「凱道巴奈流浪記」 EP
第八：法愛「圓圓的月亮」
第九：CONTROL T不完美練習題 EP
第十：婁峻碩「IDOL RAPPER」
東洋金曲冠軍：WANNA ONE的「0+1 =0[I PROMISE YOU]；西洋金曲年度冠軍：約翰傳奇「暗夜與曙光」
金曲榜投票網址：http://203.69.33.151/bccvote/index/VoteMenu.aspx
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
歐陽妮妮罹患XXX沒藥醫：想辦法跟它對抗！【NOWnews今日新聞】
超性感【NOWnews今日新聞】
脫線「腎衰竭昏迷」鬼門關走一遭 楊繡惠曝送醫慘況【NOWnews今日新聞】
金莎朗義大利意外摔斷腿 緊急回國進行手術【韓星網】
孫安佐第一句話「想看動漫」 陳斐娟氣回「夭壽囝仔」【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》