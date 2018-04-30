中廣i Radio 本周華語金曲榜



冠軍：何超與海膽仔「何飄移」 單曲



亞軍：林志穎「我的驕傲」



第三：于安迪「我不在乎」



第四：炎亞綸「最想去的地方」 EP



第五：顏力妃「月半女神」



第六：黃宥傑「沈默的陪審團」



第七：巴奈「凱道巴奈流浪記」 EP



第八：法愛「圓圓的月亮」



第九：CONTROL T不完美練習題 EP



第十：婁峻碩「IDOL RAPPER」



東洋金曲冠軍：WANNA ONE的「0+1 =0[I PROMISE YOU]；西洋金曲年度冠軍：約翰傳奇「暗夜與曙光」



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