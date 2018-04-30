主播參加鐵人三項有夠拚 竟穿泳裝跑向終點NOWnews今日新聞 (2018-04-30 07:30)
TVBS主播夏嘉璐昨（29）日帶著老公及大女兒一起到台東參加 「Challenge Taiwan」國際鐵人三項賽事，其實夏嘉璐參加三鐵已經不是第一次，難得能夠拋開主播嚴謹形象的她，為了游泳項目，特地披上全新戰袍，其他參賽者也驚呼：「夏嘉璐完全看不出來是三個孩子的媽。」
此次夏嘉璐挑戰的是「標準鐵人」51.5公里的賽程，包含游泳、自行車及跑步三個項目。平日熱愛運動的她，頂著台東的豔陽完成賽事，也跑出了3小時53分的好成績。有趣的是，今年有了家人的陪同，更激勵夏嘉璐挑戰過往的自己，「其實一路上超級匆忙，為了更快的速度，連本來準備要替換衣服都來不及換，穿著泳裝一路衝向終點。」
▲夏嘉璐參加鐵人三項。（圖／TVBS提供，2018.04.29）
賽後她分享，其實長跑要鍛鍊的不只是體力，心智上的訓練也非常重要，其中夏嘉璐也透露凍齡的祕訣，就是持之以恆的運動，「尤其生完小孩後，我就是靠著運動才能迅速回復到生產前身材。」
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