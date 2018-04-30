▲宇宙人再度回到TICC開唱。（圖／相信音樂提供, 2018.04.30）

宇宙人29日在台北國際會議中心（TICC）開唱，現場湧入三千歌迷，這次演唱會《我們的探險計畫》，宇宙人開場就帶來同名歌曲〈我們的探險計畫〉，帶領歌迷一起進入宇宙人的音樂世界。

▲主唱小玉獻唱〈告白氣球〉。（圖／相信音樂提供, 2018.04.30）

接下來他們帶來經典歌曲〈一起去跑步〉，歌迷聽到熟悉節奏紛紛從椅子上站起來，隨著節奏跳動。演唱新歌〈不用大腦〉時，後方投影色塊不斷變化，編織成一首光影交錯的視覺饗宴，接著畫面一轉，宇宙人再帶領大家漫步在藍月下，率領「宇宙友」進入一場探險party。

▲吉他手阿奎獻唱自己創作的歌曲〈心向夏天〉，台下歌迷聽得非常陶醉。（圖／相信音樂提供, 2018.04.30）

既然是今春最好玩的探險party，宇宙人先在演唱會前開放歌迷許願點歌，獻唱《浪費一整天》、《告白氣球》等驚喜曲目，除此之外，十八般舞藝精通的貝斯手方Q這回又有新任務，上回化身為「放克王子」秀舞技，這回變身DJ，讓TICC一秒變成最狂的電音派對，使出渾身解數，就是要讓全場歌迷一起站著搖擺嗨整晚。

▲貝斯手方Q上回化身為「放克王子」秀舞技，這回變身DJ，讓TICC一秒變成最狂的電音派對。（圖／相信音樂提供, 2018.04.30）

從不預設終點的宇宙人，「探險計劃」未完待續，他們宣布2019要唱進小巨蛋，接下來將會有一連串的巡演，會到歐洲的巴黎，還有日本大阪、東京，歌唱版圖遍及世界。而唱片公司幫他們準備三樣法寶，好讓他們在巡演時能得到良好的照顧，分別是阿奎抽到的「B群」、方Q抽到「免洗內褲」，而最大獎「一萬歐元」則是由小玉抽到。希望他們能利用這三個法寶，好好迎接未來的世界巡演。

▲唱片公司為宇宙人（由左至右：阿奎、小玉、方Q）接下來的世界巡演，準備三項法寶。（圖／記者蔡文鈴拍攝, 2018.04.30）