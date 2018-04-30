張學友在台開唱掀旋風 宣布2019年唱回香港中央社 (2018-04-30 01:36)
歌手張學友（中）29日晚間在台北小巨蛋舉行「學友．經典世界巡迴演唱會–2018台北站」，會後出席慶功宴開心舉杯，並感謝歌迷支持。中央社記者江佩凌攝 107年4月30日
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