（中央社記者江佩凌台北30日電）「歌神」張學友連兩週末在台開唱掀起旋風，29日晚上台北最終場成功落幕，會後他出席慶功坦言在台開唱感動特別多，除了感謝歌迷支持，更宣布此次巡演預計明年1月會唱回香港結束。



「學友．經典世界巡迴演唱會–2018台北站」20日起在台北小巨蛋連續2個週末舉行6場演出，29日晚上在最後一首輕快版本的歌曲「如果．愛」落幕，和台灣歌迷在歡樂音符中不捨道別，張學友帶著他默契十足的表演團隊，完成該系列巡演第157場演出。



闊別一年多重返小巨蛋，張學友會後出席慶功宴時直言「心情挺複雜的」，他表示，在台灣開唱都會有特別投入的感覺，「不知道為什麼，感動特別多，可是演唱會總得要完的，今天我已經盡力了，我覺得留在回憶裡的都是好的，很開心，謝謝台灣的朋友」。



張學友演唱會令歌迷佩服不已的是，接近57歲的他，在不斷變形的四面舞台上又唱又跳，整齊舞步、複雜走位、體力記憶都是一大考驗，張學友依舊場場完成整整3小時接近完美的演出，「歌神」地位當之無愧。



張學友說，這套巡演幾乎所有細節，都是按照他的想法呈現，因此他完全能融入在演唱會中，發現迴響很不錯也感到很安慰，同時感謝歌迷朋友對他的相信，「我就盡力，能做到什麼時候就做到什麼時候」。



一年多來唱了超過150場，張學友每天依舊鍛練身材和維持柔軟度，表演上不斷超越自我追求更好的演出，也是他身為「歌神」無法被輕易取代的實力。



「其實，我是停不下來的人。包含腦筋停不下來，身體也停不下來」，張學友有感而發地說，他不確定能唱到幾歲，但他還是會抱持非常樂觀態度，堅持下去，「因為這真的是我最愛做的事情，我希望可以堅持到底」。



走過69個城市，今晚慶功宴上他更感性表示：「我很小的時候，目標就是做一個好人，各方面都希望更好。」然而，自我要求很高的張學友，自嘲表演上有點「自虐」，對於現狀甚至還沒達成最滿意的境界，謙虛笑稱「現在沒有一個夠好的」。



結束第157場的台北站演出，29日晚上張學友更正式宣布，此次巡演預計2019年1月會唱回香港結束。問到未來朝200場演出的心情，他輕鬆回應：「到幾場都沒有關係，這是我自己做得很開心的演唱會。」



外界好奇「歌神」如何護嗓、維持體力，他強調「睡覺」很重要，並提到，過去他吃得不多會唱比較好，現在少吃反而唱不出來；至於下一個作品，他笑笑說，還在想，「有東西會盡快告訴大家」。1070430