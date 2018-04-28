聯發科聲明稱：正申請對中興通訊的出口許可北京新浪網 (2018-04-28 04:08)
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新浪科技訊 日期:4月28日凌晨消息，台灣聯發科技股份有限公司（聯發科）深夜發佈微博稱，正申請對中興通訊的出品許可，以期儘快出貨。
此前有報導稱，台灣「經濟部」國際貿易局在其網站上發表聲明稱，已將中興通訊、中興康訊兩家公司列入戰略性高科技貨品出口管制對象。
聯發科首席執行官蔡力行表示，台灣政府已要求聯發科停止向中興通訊出售晶元，並稱此事對公司財務影響有限。
以下為聯發科微博詳文：
有關4月27日媒體報導聯發科技（本公司）出貨中興通訊一事，茲說明如下：依台灣經濟部國貿局之要求，本公司目前正積極準備相關文件，申請中興通訊的貨品出口許可證。以期儘快獲得貨品出口許可證后，依法繼續順利出貨。
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