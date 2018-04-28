原標題：米脂學生遇襲死者增至9人 3D揭兇案現場學生為何難以逃避



27日18時許，陝西榆林市米脂縣第三中學校門口發生學生遇刺事件。一目擊現場的米脂三中學生透露，剛放學人流量很大，嫌疑人手持一把長約一尺的匕首突然面向人流衝出來。路是一條巷道，寬只有兩米左右，兩邊都是圍牆，學生們幾乎無處躲藏。米脂縣十里鋪鄉一村民稱嫌犯趙某父母接受警方問話時，他正在旁邊看到其父母向警方出示了一份病歷。

編輯：於丹丹