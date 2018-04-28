美元指數２７日下跌北京新浪網 (2018-04-28 03:39)
原標題：美元指數２７日下跌
新華社快訊：美元指數２７日下跌，截至紐約匯市尾盤，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌０．０３％至９１．５３７。
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