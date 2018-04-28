原標題：「漢語橋」第六屆全俄中學生中文比賽在莫斯科舉行



新華社莫斯科４月２７日電（白紫微）「漢語橋」第六屆全俄中學生中文比賽２７日在莫斯科圓滿落幕。

本次比賽４月２５日至２７日在莫斯科舉行，以「學會中國話，朋友遍天下」為主題，分為主題演講、語言遊戲和才藝表演３個環節。比賽由中國國家漢辦主辦、中國駐俄羅斯大使館教育處承辦。

來自莫斯科、聖彼得堡、伊爾庫茨克、葉卡捷琳堡、新西伯利亞、哈巴羅夫斯克、喀山、符拉迪沃斯托克等１２個城市的１７支中學生代表隊參加了比賽。獲得團體前３名的隊伍贏得第十一屆「漢語橋」世界中學生中文比賽總決賽參賽資格，個人獎前６名獲得赴華留學獎學金。

中國駐俄羅斯大使館教育處公使銜參讚於繼海祝賀比賽圓滿舉行。他在比賽閉幕式上表示，語言為中俄兩國人民增進友誼和相互理解搭建了橋樑，中國駐俄大使館將繼續支持漢語教學在俄中學的推廣工作。

近年來，俄羅斯中小學漢語教學不斷發展，越來越多的俄羅斯中學生報名參加「漢語橋」比賽。