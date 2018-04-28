紐約油價２７日下跌北京新浪網 (2018-04-28 03:09)
原標題：紐約油價２７日下跌
新華社快訊：紐約油價２７日下跌，６月交貨的紐約輕質原油期貨價格下跌０．０９美元，收於每桶６８．１０美元。
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