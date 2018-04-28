原標題：中國書法藝術在印尼發揚光大



4月27日晚，印尼書法家協會第三屆董事及理事會就職典禮在首都雅加達太陽城舉行。成立僅7年的該協會在印尼為發揚光大中國書法藝術做出了重要貢獻。 林永傳 攝

中新網雅加達4月27日電 (記者 林永傳)印尼書法家協會第三屆董事及理事會就職典禮，27日晚假雅加達太陽城舉行。成立僅7年的該協會在印尼為發揚光大中國書法藝術做出了重要貢獻。

圖為印尼書法家協會第三任董事會董事長的葉聯禮(左)向理事會主席阮淵椿授會旗。 林永傳 攝

印尼全國於上世紀六十年代中葉至九十年代末禁止華文，書法藝術失去了生存的土壤和空間。1999年華文解禁后，書法藝術才重獲生機。

2011年，印尼書法家協會成立，書法藝術隨即進入了篷勃發展的時期。7年來，該協會主辦、合辦、協辦了「紀念辛亥革命百年海內外百人百米書法長卷」活動、龍年「全球龍書法」大展、「千島國際巾幗」書畫邀請大展、「中國-東盟文化交流年」書畫大展、「21世紀海上絲綢之路」藝術之旅、「翰墨千島情」書法交流展、「紀念亞非會議60周年」全國書法作品展、世界榜書博覽會、「一帶一路」海外華人書法家協會大展等全國及國際性的書法交流活動。

圖為印尼書法家協會第三任理事會主席阮淵椿致辭。 林永傳 攝

印尼書法藝術的重生、繁榮和進步，也引起了中國和國際書法界的認可、關注和重視。東盟-中國書畫家聯合總會，以及代表全球五大洲40多個國家書法力量的海外華人書法家協會，都選址雅加達作為總部所在地。

印尼客屬聯誼總會總主席、出任印尼書法家協會第三任董事會董事長的葉聯禮，在當晚的就職典禮上表示，將把書法這一祖輩五千年留下來的優秀傳統文化繼續傳承下去，並將它發揚光大。

圖為參加就職典禮的來賓參觀該協會的書法展。 林永傳 攝

就任該協會理事會主席的阮淵椿表示，將更加努力進取，加強同書法母國——中國及世界各地書法界的交流合作，開創印尼書法藝術繁榮昌盛的美好局面。(完)