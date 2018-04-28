原標題：南非總統稱將提高黑人和婦女在經濟中的參與度



中新社約翰內斯堡4月27日電(記者 宋方燦 王曦)南非總統拉馬福薩27日在慶祝南非第24個「自由日」活動的致辭中表示，南非在過去的20多年中雖然在多個領域取得了明顯的進步，但目前依然有「很多大山」要翻，未來南非將通過無償徵收白人土地等，提高非洲黑人和婦女在國民經濟中的參與程度。

資料圖：拉馬福薩。 中新社 記者 GCIS 攝

資料圖：拉馬福薩。 中新社記者 GCIS 攝

1994年4月27日，廢除了種族隔離制度的南非舉行了首次不分種族的大選，曼德拉領導的非國大在大選中勝出。這一天被定為「自由日」，是南非最重要的節日之一。

這也是拉馬福薩就任總統后首次發表「自由日」演說。他表示，24年前南非黑人第一次有了平等投票的民主權利，標誌著國家脫離了黑暗的種族隔離壓迫時期，進入了自由平等的新社會。新的民主制度使人們生而平等，機會均等。經過歷屆政府的努力，南非在婦女參與公共事務、窮人受教育和免費醫療等領域取得了很大的進步。

不過，拉馬福薩也指出，南非仍需在消除過去種族和性別方面存在的歧視，仍要解決很多人食不果腹、居無定所、缺水少電，數百萬人失業，以及貧富差距大等問題，有大量的工作要做。「曼德拉說過，儘管我們爬過了一座大山，但卻不敢有絲毫懈怠，因為後面還有很多的山要爬。」他說。

「因此，我們仍要為我們全體人民經濟上的自由而奮鬥。……經濟自由意味著從非洲黑人手裡奪取的土地要物歸原主，貧窮的黑人應該能夠擁有他們自己的土地，並在上面耕作。在必要和公平的前提下，我們將以無償徵收土地推動這個改革。」拉馬福薩說。

拉馬福薩表示，南非今後仍需提高黑人和婦女在經濟中的參與度，通過完善醫療和免費分房等社會保障制度減少貧困人口，發展經濟並創造更多的就業機會。為此，南非要改變經濟的所有權、控制權和管理權等模式，以便讓黑人和婦女能夠享有平等的權益。「簡言之，就是要推行激進的經濟轉型。」他說。

拉馬福薩還表示，南非已經派出了特使團到各國訪問，利用各種重大的國際場合宣傳南非，吸引投資。他透露，南非今後將在基礎設施、修路築橋、修建鐵路和港口以及辦學、開辦醫院診所等方面引進大量投資。(完)