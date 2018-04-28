美國第一季度經濟增長2.3%北京新浪網 (2018-04-28 02:35)
原標題：美國第一季度經濟增長2.3%
中新社華盛頓4月27日電 美國商務部27日發佈的初步統計結果顯示，2018年第一季度美國實際國內生產總值（GDP）按年率計算增長2.3%，高於市場預期。同時，去年第四季度GDP增速為2.9%。
最近幾年，美國第一季度的GDP增長都會弱於其它三個季度。美商務部數據顯示，個人消費支出、住宅固定投資、出口和地方政府開支等因素拖累了第一季度的GDP增長。
其中，第一季度個人消費支出增長1.1%，與此前市場預期相同，但卻是近五年來的最低值。
彭博新聞社和CNBC等美國財經媒體稱，儘管今年第一季度的GDP增長放緩，但仍是近三年來的最好數值 ，且高於此前市場預期的2%的增速。經濟學者預期，GDP增長會在第二季度開始加速，期待特朗普政府的1.5萬億美元的減稅計劃開始產生實際效果。
分析稱，目前美國勞動力市場接近充分就業，商業和消費者信心提升，經濟前景依然廣闊，美聯儲此前預計的2018年2.7%的經濟增速不難實現，估計美聯儲仍將繼續漸進加息步伐。（完）
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