原標題：中國駐南非大使在南主流媒體發表《金磚合作駛入第二個「金色十年」》



中新社約翰內斯堡4月28日電 日前，中國駐南非大使林松添在南最大平面媒體集團獨立傳媒旗下《星報》《比陀新聞報》發表署名文章《金磚合作駛入第二個「金色十年」》。

資料圖：林松添。 中新社 記者 宋方燦 攝

資料圖：林松添。 中新社記者 宋方燦 攝

今年7月，金磚國家領導人第十次會晤將在約翰內斯堡舉行。這是繼2013年之後，金磚國家領導人會晤再度來到南非。

林松添指出，歷經10年發展，金磚合作已超越政治和軍事結盟的老套路，建立了結伴不結盟的新關係，現已成為推動國際治理體系現代化的一支重要力量，和當今牽引世界經濟增長的主要引擎。

林松添強調，金磚團結合作壯大了國際上公平正義的力量。五國高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，在聯合國、二十國集團等重要國際多邊舞台協作配合，推動落實千年發展目標和可持續發展目標，併為熱點問題政治解決、應對氣候變化等重大全球性問題貢獻「金磚智慧」和「金磚方案」，發出「金磚聲音」，捍衛了聯合國和國際法的根本原則和權威，有效維護了廣大發展中國家共同利益。

林松添稱，南非是金磚合作機制的重要參與者、貢獻者和受益者，更是金磚與非洲合作發展的重要橋樑和「領頭雁」。作為南非最強勁的金磚夥伴，中國對南投資快速增加，已累計超過250億美元，為當地創造了數十萬個就業崗位；2017年中南雙邊貿易額達391.7億美元，同比增長15.4%。中國已成為南非最大的貿易夥伴和主要投資、旅遊來源國。

南非作為今年金磚國家峰會主席國，提出將第四次工業革命和包容性增長作為今年金磚峰會主題，規劃了相關合作優先領域和重點合作方向，並提出了深化「金磚+」合作的具體舉措，得到中國等金磚國家積極響應和支持。林松添指出，中方將全力支持南非成功辦好今年的金磚峰會，為全面深化金磚戰略夥伴關係注入新動能，譜寫新篇章。(完)