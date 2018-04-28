原標題：偷運餐廚垃圾 多家餐館被罰

■ 《多家餐館泔水直接拉往養豬場》追蹤

新京報訊 （記者李明）在新京報4月16日刊發調查報導《多家餐館泔水直接拉往養豬場》后，朝陽區城管執法監察局立即在全區範圍內展開餐廚垃圾處理專項整治。截至昨日，共檢查餐飲企業、物業管理企業及清運單位3202家，立案處罰89起，多家涉事餐館及企業被責令整改並高限處罰。其中違法處理餐廚垃圾的延靜里中街玉林烤鴨店，被責令停業整頓，並按高限處以5萬元罰款。

多店簽「陰陽合同」私運泔水

經新京報記者調查發現，朝陽區多家餐飲店的泔水，由無資質的個人運送，最終被拉往一些養豬場餵豬。而根據北京市相關規定，餐館須簽約正規資質餐廚垃圾處理企業，禁止泔水私運。

經城管執法部門調查核實，新京報報導中提及私運泔水的餐飲店，部分沒有簽約正規餐廚垃圾處理企業，私自處理餐廚垃圾。據執法人員介紹，另外部分簽約了正規餐廚垃圾處理企業的餐飲店，存在「陰陽合同」問題。其中，小營路宏狀元、延靜里中街玉林烤鴨店、廣渠門雙井軒等餐飲店，雖都已簽約餐廚垃圾處理企業，但或私自處理餐廚垃圾，或由簽約的正規餐廚垃圾處理公司聯繫無資質單位或個人處理。

目前，涉事的相關餐飲企業均被立案處罰。其中，延靜里中街玉林烤鴨店被責令停業整頓，並按高限處以5萬元人民幣罰款。

排查三千多家企業處罰89起

上述問題曝光后，朝陽區城管執法監察局隨即展開專項整治行動，自4月16日到4月27日，共檢查餐飲企業、物業管理企業及清運單位3202家，立案處罰89起。

朝陽區城管執法監察局督察隊副隊長金光輝介紹，此次專項執法重點整治餐飲服務單位未按規定設置餐廚垃圾收集貯存設施、未分類收集貯存餐廚垃圾、將餐廚垃圾交由無資質的單位和個人進行收運、違反規定傾倒餐廚垃圾等違法行為，重點打擊無資質的單位和個人擅自收集運輸餐廚垃圾、運輸餐廚垃圾泄漏遺撒等違法行為。

金光輝表示，執法人員還將重點核查「陰陽合同」問題，也就是餐飲服務單位與有資質的餐廚垃圾清運企業簽訂餐廚垃圾清運合同后，而實際將餐廚垃圾交由無資質的單位或個人清運。

對於簽約的正規餐廚清運企業私自聯繫無資質的個人代其清運現象，金光輝表示，根據職責劃分，執法人員只能對涉案餐館進行監管，而餐廚垃圾處理單位不在其管理範圍內，「私運泔水的人，查處后我們可以進行處罰，但正規處理企業都是有相關部門的審批資質的，他們如果不履行合同，餐館可以起訴。如果有違規的地方，那應該由他們的監管部門處理，比如吊銷其資質。」

■ 案例

烤鴨店偷運餐廚垃圾被停業罰5萬

經新京報記者歷時多天調查發現，來自通州區幾家養豬場的泔水車，每天晚上進城收運泔水，基本都有固定的行車路線和收泔水的餐飲店，一晚上要跑十多家餐飲店收取泔水，而這些餐飲企業，包括小營路宏狀元、廣渠門雙井軒、燕莎奧萊C座部分餐廳及延靜里中街玉林烤鴨店。對此，朝陽區城管執法部門在立案調查後，分別予以處罰。

小營路宏狀元

擬罰款3萬元

4月16日，朝陽區城管執法監察局大屯執法隊對小營路餐飲單位餐廚垃圾問題進行檢查，當晚暫扣一輛餐廚垃圾違規運輸車。執法人員介紹，宏狀元餐飲服務單位分別與兩家正規公司簽訂了餐廚垃圾運輸服務合同，但兩家公司的服務預約人聯繫了無資質的清運單位或個人，負責為宏狀元清運。大屯執法隊會同食葯、綜治等部門約談該店，立案處罰，擬對宏狀元餐飲服務單位罰款3萬元。

廣渠門雙井軒

將被高限處罰

4月16日下午，雙井執法隊對北京雙井軒海鮮餃子食府進行了現場調查。執法人員調查發現，該食府雖與正規餐廚垃圾處理公司簽訂了合同，但存在未按規定收集、交運、處理餐廚垃圾的行為，涉嫌違反《北京市生活垃圾管理條例》第四十三條第二款的規定，執法隊對其開具了《談話通知書》，進行立案調查。雙井執法隊將於近期對該店下發《行政處罰決定書》高限處罰。

燕莎奧萊餐企

7餐企各罰2萬

4月16日，南磨房執法隊對燕莎奧萊C座3層的18家餐飲企業開展摸排檢查，約談物業管理方。在產生餐廚垃圾的16家餐企中，6家有正規餐廚垃圾處理手續及途徑。執法人員對存在問題的7家餐飲企業立案調查，擬每家罰款2萬元。其餘3家涉案企業仍在調查中。昨晚9點，朝陽區城管執法監察局聯合屬地執法隊，再次對燕莎奧特萊斯涉案企業進行突擊檢查。

延靜里玉林烤鴨店

停業整頓罰5萬

4月17日延靜里中街玉林烤鴨店負責人接受調查時，承認未按規定處理餐廚垃圾。經細緻調查，玉林烤鴨店雖已與有相關資質企業簽訂餐廚垃圾清運合同，但為降低餐廚垃圾清運成本「明修棧道，暗度陳倉」，並未與相關單位產生實際的業務往來，時常違法使用無資質個人運輸其日常產生的餐廚垃圾進行清運。綜合考慮此案違法事實、性質、情節、社會危害程度和相關證據，八里庄執法隊責令該店停業整頓，並高限處罰人民幣五萬元整。

■ 回訪

燕莎奧萊設泔水區 清運由專人監督

昨晚8點左右，新京報記者跟隨朝陽區城管執法監察局督察隊及屬地執法隊，對此前涉及私運泔水的南磨房燕莎奧萊內餐企及延靜里中街玉林烤鴨店進行突擊專項檢查。

在南磨房燕莎奧特萊斯C座後門，一處圍欄區域，裏面整齊排列著19隻垃圾桶，放著用黑塑膠袋包著的泔水。而在記者此前的探訪中，來自養豬場的泔水車就停在此處收運泔水。

商場物業經理馬德倫介紹，4月16日新京報報導當天，商場就設立了這處泔水區。商場去年就按照管理部門要求，跟一家正規餐廚垃圾處理企業簽了約。其出示《餐廚垃圾清運服務合同》顯示，合同是2017年5月31日簽訂，到今年5月31日期滿。

至於為何出現泔水私運的情況，馬德倫坦言，是簽約的餐廚垃圾處理單位沒有履行合同。「他們嫌我們這的泔水少，不願意來拉，所以商戶就自己找人拉了。現在他們又願意來拉了，而且免費清運。」馬德倫表示，現在這些泔水都由一家正規處理企業清運，每天來清運一次，而商場也會派人監督。

昨晚9點，在已恢復營業的八里庄玉林烤鴨店，一輛印有「朝陽第一清潔車輛場」字樣的環衛車正在該店清運泔水。店長介紹，整改后，店裡的泔水都是正規車輛清運。