原標題：紐約黃金期價２７日比前一交易日上漲５．５美元



新華社快訊：紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的６月黃金期價２７日比前一交易日上漲５．５美元，收於每盎司１３２３．４美元，漲幅為０．４２％。