紐約黃金期價２７日比前一交易日上漲５．５美元北京新浪網 (2018-04-28 02:19)
原標題：紐約黃金期價２７日比前一交易日上漲５．５美元
新華社快訊：紐約商品交易所黃金期貨市場交投最活躍的６月黃金期價２７日比前一交易日上漲５．５美元，收於每盎司１３２３．４美元，漲幅為０．４２％。
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