中歐班列首次抵達維也納北京新浪網 (2018-04-28 02:20)
原標題：中歐班列首次抵達維也納
新華社維也納４月２７日電（記者劉向 王騰飛）首列直達奧地利首都維也納的中歐班列２７日抵達目的地。奧地利總統范德貝倫當天表示，中歐班列是奧地利和中國友好合作的象徵。
范德貝倫在歡迎儀式上說，大約兩周前他在中國成都歡送中歐班列啟程，現在熱烈歡迎班列抵達。它是未來奧中之間經濟、文化等各方面交流的象徵。
奧地利數字與經濟事務部長瑪格麗特·施蘭伯克致辭說，中歐班列將有助於推動奧地利和中國在「一帶一路」框架下開展雙向貿易往來，令雙方受益。奧方希望中歐班列不僅把中國商品帶到奧地利，也把奧地利的高質量高附加值產品運往中國。
中國駐奧地利大使李曉駟致辭說，中方願與奧方共同努力，落實好兩國元首達成的各項共識，早日實現班列雙向運營常態化，把班列打造成為兩國合作共贏的標誌性項目。
據悉，首列直達維也納的中歐班列４月１２日從成都發車，穿越亞歐６國，行程９８００公里。這趟班列裝載的貨物包括電子配件、ＬＥＤ燈具和睡袋等。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【MAGY瑪格麗特】紐約時尚步調 復古造型綁帶真皮粗跟短靴(
- 【Alviero Martini 義大利地圖包】金屬愛心扣斜側背包-小(
- 【ChristianDior迪奧】精萃再生花蜜微導精露30ml
- 【Jack Nicklaus】經典品味橫條印花POLO衫_灰色(N16161-86)
- 【BURBERRY】俏皮透明設計LOGO字樣太陽眼鏡(紅色)
- 【寶盟BAUMER】親子鹿遊戲床+雙層架含尿布台(水藍)
- A-LUXE 亞立詩鑽石 0.30克拉F VS2 頂級完美H＆A車工 求婚
- BRAPPERS 女款 LC-Cargo系列-女用中低腰彈性九分褲-卡其
- Florian London Classic Vienna 洞洞雕花金釦迷你鍊帶包(墨
- 【A.L.I】日本 PANTHEON 26吋優雅輕量鋁框硬殼網美行李箱/
「巴黎世家」回應：「我們真不會這麼對待中國客人」【北京新浪網】
國際油價升至3年來高位 誰在背後操縱？【北京新浪網】
川普首度承認 律師代表處理與色情女星交易【中央社】
美國科技股普跌 是「這屆互聯網企業」要不行了？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》