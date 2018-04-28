原標題：中歐班列首次抵達維也納



新華社維也納４月２７日電（記者劉向 王騰飛）首列直達奧地利首都維也納的中歐班列２７日抵達目的地。奧地利總統范德貝倫當天表示，中歐班列是奧地利和中國友好合作的象徵。

范德貝倫在歡迎儀式上說，大約兩周前他在中國成都歡送中歐班列啟程，現在熱烈歡迎班列抵達。它是未來奧中之間經濟、文化等各方面交流的象徵。

奧地利數字與經濟事務部長瑪格麗特·施蘭伯克致辭說，中歐班列將有助於推動奧地利和中國在「一帶一路」框架下開展雙向貿易往來，令雙方受益。奧方希望中歐班列不僅把中國商品帶到奧地利，也把奧地利的高質量高附加值產品運往中國。

中國駐奧地利大使李曉駟致辭說，中方願與奧方共同努力，落實好兩國元首達成的各項共識，早日實現班列雙向運營常態化，把班列打造成為兩國合作共贏的標誌性項目。

據悉，首列直達維也納的中歐班列４月１２日從成都發車，穿越亞歐６國，行程９８００公里。這趟班列裝載的貨物包括電子配件、ＬＥＤ燈具和睡袋等。