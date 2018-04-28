原標題：深山裡的農家青年成網紅 視頻平台上有24萬粉絲

那個深山裡的農家青年 視頻平台上有24萬粉絲

頭頂藍天白雲，腳踩萬丈深淵，25歲的彭州小伙柯賢剛，兩年前將自己在深山挖野菜、采野果的視頻發到一個視頻平台，備受網友喜歡。兩年後，他坐擁24萬粉絲，成為一個網紅。

城裡的人喜歡天然食材，柯賢剛就將野菜、野果放到網上售賣，遠銷全國各地。「去年賺了十幾萬吧。」柯賢剛告訴成都商報記者，相比在城裡打工，大山既能解決生計，也讓生活更自由。

山裡長大

哪有菜哪有果門兒清

每天早上7點，彭州市西北方向的龍門山脈上，柯賢剛背著背篼和鐮刀，頭頂藍天白雲、腳踩萬丈深淵，繁忙地穿梭在山林間。一天下來，他能背七八十斤野菜、野果回家。

柯賢剛從小在大山裡長大，上山對於他來說就像回家，村子背後的十幾座山峰是他活躍的地帶。「太熟悉了，上山基本都不用找，就知道哪些菜、哪些果長在哪兒。」三四月份盛產椿芽、折耳根和蕨類野菜，五月份便可以到海拔千米以上的地方采天麻，再往後，就攀上海拔1500米以上的地方，采大家最喜歡的獼猴桃和貓屎果。

「長期採的有二十多種，物產還是很豐富的。」柯賢剛說，他從小就採摘野菜、野果，父母言傳身教，讓他懂得了哪些能吃、哪些不能吃。

跟隨柯賢剛上山，記者看到，攀登懸崖峭壁對於他來說不成問題，「爬習慣了。」椿芽長在幾十米高的樹上，他分分鐘就能爬上去摘下來。還有許多野菜長在荊棘遍布的草叢裡，他也毫不畏懼，哪怕弄得自己滿手划痕。

但山上並非完全沒有危險，尤其到了雨季，路上比較濕滑，「還是要小心點」。最大的危險是山上的野生動物，柯賢剛說，山裡還是時而有黑熊出沒，蛇也不少，看到它們活動的跡象，自己也得躲遠點。

成為網紅

兩部手機搞直播

2016年6月，正值山上天麻生長的季節，柯賢剛發了人生的第二條該視頻平台的信息：一棵野天麻。兩年後，他的賬號「深山裡的野孩子」粉絲數達到24.3萬。

網友們對天麻好評不斷。看到有網友詢問怎麼賣，柯賢剛認為這是一個不錯的商機：「我們山裡最不缺的就是這些山貨。」

一邊堅持上山採集，另一邊，柯賢剛開始精心錄製自己採摘的場景，然後分享到視頻平台賬號。前年年底，柯賢剛的粉絲數達到4萬人。到了去年7、8月份，粉絲數突破了20萬。

山裡手機信號不好，想做直播的時候，柯賢剛就用竿子把一部手機支到空中做熱點，另一部手機隨手擺在石頭上，向網友們展示自己採摘的全程。「每天都要拍不一樣的，鮮活的內容才能讓網友感興趣。」前些天野櫻桃紅了，柯賢剛一邊拍，一邊對著鏡頭將樹上的櫻桃吃進嘴裏，這條剛更新的視頻播放量已有4萬次，而柯賢剛的大多數視頻都能達到10萬次以上。

有了粉絲，柯賢剛貨物的銷路越來越好。「尤其是城市白領，關注山貨的熱情比較高。」七八月份是最繁忙的季節，白天上山採摘，晚上則在家裡打包，將貨物發往全國各地。為了保證新鮮，他還自己摸索出了冷鮮包裝的方法。

柯賢剛說，挖野菜、采野果解決了他的生計問題，相比在城市裡打工，他也更喜歡大山裡的自由自在。

未來打算

將山貨移植下山

但遺憾的是，有些野果果源並不充分。柯賢剛說，八月瓜深受網友們喜愛，但是他卻推掉了五分之四的訂單。為了解決這個問題，他萌生了一個大胆的想法：移植。

「目前在雲南已經有了先例，我也在家裡的院子做實驗。」柯賢剛說，如果人工種植成功，以後就能讓大家及時吃到想吃的野果，同時也減輕了自己的負擔，「現在還在實驗階段，成活率還是比較高的」。記者看到，柯賢剛家院子里的八月瓜已經結果，他也將喜悅通過視頻傳達給粉絲。

2008年大地震后，柯賢剛所在的大楠村，整體從山上搬遷到山下的新農村。搬遷后，村裡的人大多進城務工，雖然比山裡的生活更好，但山上的莊稼地也逐漸荒蕪，目前僅有十幾戶農民堅持在山上種蕨菜。柯賢剛說，他個人不算什麼，他希望找到一種與家鄉結合的方式，幫助鄉親們看到更多的致富路徑。成都商報記者 王拓 攝影記者 陶軻