原標題：抗癌藥零關稅 5月起還有哪些新規將影響你生活？



重慶某地的藥品超市。圖片來源 東方IC

中國網新聞4月28日訊（記者 董小迪） 特定嚴重失信人限乘飛機、高鐵，快遞企業不按規定提供投訴處理服務或將受行政處罰，部分藥品進口關稅降為零......5月起，一批新規將影響我們的生活。

部分藥品進口關稅降為零

5月1日起，部分藥品進口關稅將調整，28項藥品的進口關稅取消，包括抗癌藥在內的所有普通藥品、具有抗癌作用的生物鹼類藥品及有實際進口的中成藥進口關稅降為零。

快遞企業需7日內處理投訴並告知用戶

5月1日起，我國《快遞暫行條例》（以下簡稱條例）將正式實施。條例規定，用戶可向商標、字型大小、快遞運單的所屬企業要求賠償，也可以向實際提供服務的企業要求賠償。

企業要提供統一的投訴處理服務，在7日內予以處理並告知用戶，對不按照規定提供投訴處理服務的行為設定了行政處罰。

9類特定嚴重失信人一年不能坐飛機



根據國家發改委、民航局等部門聯合發佈的意見規定，5月1日起，旅客在機場或航空器內實施相關行為被公安機關處以行政處罰或被追究刑事責任的，將被限制乘坐民用航空器。限制期一年，自公示期滿之日起計算，一年期滿自動移除。

具體行為包括：編造、故意傳播涉及民航空防安全虛假恐怖信息；使用偽造、變造或冒用他人乘機身份證件、乘機憑證；堵塞、強佔、衝擊值機櫃檯、安檢通道、登機口（通道）；隨身攜帶或託運國家法律、法規規定的危險品、違禁品和管制物品；在隨身攜帶或託運行李中故意藏匿國家規定以外屬於民航禁止、限制運輸物品；強行登占、攔截航空器，強行闖入或衝擊航空器駕駛艙、跑道和機坪；妨礙或煽動他人妨礙機組、安檢、值機等民航工作人員履行職責，實施或威脅實施人身攻擊；強佔座位、行李架，打架鬥毆、尋釁滋事，故意損壞、盜竊、擅自開啟航空器或航空設施設備等擾亂客艙秩序；在航空器內使用明火、吸煙、違規使用電子設備，不聽勸阻；在航空器內盜竊他人物品。

動車上吸煙將被限乘180天

根據國家發改委、鐵路總公司等部門聯合發佈的意見，5月1日起，將對特定嚴重失信人在一定期限內適當限制乘坐火車。

行為責任人擾亂鐵路站車運輸秩序且危及鐵路安全、造成嚴重社會不良影響的；在動車組列車上吸煙或者在其他列車的禁煙區域吸煙的；查處的倒賣車票、制販假票的；依據相關法律法規應予以行政處罰的。

各鐵路運輸企業將限制其購買車票，有效期為180天，自公佈期滿無有效異議之日起計算，180天期滿自動移除。

行為責任人冒用優惠（待）身份證件、使用偽造或無效優惠（待）身份證件購票乘車的；持偽造、過期等無效車票或冒用掛失補車票乘車的；無票乘車、越站（席）乘車且拒不補票的，各鐵路運輸企業限制其購買車票。

湖北武漢某地的出入境辦證繳費機。圖片來源 東方IC

出入境證件辦理將「只跑一次」 可多證同辦

5月1日起，國家移民管理局將在全國實施申辦護照等出入境證件「只跑一次」制度，即到出入境接待窗口申辦護照等出入境證件，一次就能完成全部申請手續。

根據新制度，「只跑一次」即可辦結的出入境證件種類包括：護照、往來港澳通行證及簽注、往來台灣通行證及簽注。申請人因緊急事由加急辦證，缺少除了身份證和申請事由相關的材料以外的其他材料，可以先予受理，由申請人通過傳真、郵寄等方式補齊所缺申請材料。

增值稅稅率下調

根據財政部、稅務總局發佈的通知，5月1日起，調整增值稅稅率。

通知規定，納稅人購進農產品，原適用11％扣除率的，扣除率調整為10％；購進用於生產銷售或委託加工16％稅率貨物的農產品，按12％的扣除率計算。原適用17％稅率且出口退稅率為17％的出口貨物，出口退稅率調整至16％；原適用11％稅率且出口退稅率為11％的出口貨物、跨境應稅行為，出口退稅率調整至10％。

自動駕駛汽車路測將有規範 駕駛人需經培訓

工信部、公安部、交通運輸部聯合制定的《智能網聯汽車道路測試管理規範（試行）》（以下簡稱規範）將於5月1日起實施，明確省、市級政府相關主管部門可自主選擇測試路段、受理申請和發放測試號牌。

規範要求測試駕駛人始終處於駕駛位置上，隨時準備接管車輛。測試駕駛人需滿足簽訂勞動合同或勞務合同、經過自動駕駛培訓、無重大交通違章記錄等條件。對測試主體提出單位性質、業務範疇、事故賠償能力、測試評價能力等7個條件；對測試車輛提出強制性項目檢驗、人機控制模式轉換等6項基本要求。

個人稅收遞延型商業養老保險試點開啟

近日，財政部、人社部等部門聯合發佈通知。自5月1日起，在上海市、福建（含廈門）、蘇州工業園區實施個人稅收遞延型商業養老保險試點，試點期限暫定一年。

對試點地區個人通過個人商業養老資金賬戶購買符合規定的商業養老保險產品的支出，允許在一定標準內稅前扣除；計入個人商業養老資金賬戶的投資收益，暫不徵收個人所得稅；個人領取商業養老金時再徵收個人所得稅。

根據通知，當個人達到國家規定的退休年齡時，可按月或按年領取商業養老金，領取期限原則上為終身或不少於15年。個人身故、發生保險合同約定的全殘或罹患重大疾病的，可以一次性領取商業養老金。