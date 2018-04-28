原標題：明起乘坐地鐵全網可「掃碼」

新京報訊 （記者裴劍飛）明日起，北京市軌道交通全網（不含西郊線）將實現刷二維碼乘坐地鐵。

記者從北京市交通委獲悉，使用刷二維碼乘坐地鐵服務時，乘客只需要用手機下載並註冊「易通行」App，不需要預先充值，也不需要繳納任何押金，同時還可以享受北京市軌道交通的累計優惠政策。

不需預先充值 先乘車再付費

近日，記者在地鐵站體驗時發現，刷二維碼乘坐地鐵較為簡便。下載註冊「易通行」App后，首次使用刷二維碼乘車的乘客，需要點擊App首頁「掃碼進/出站」，根據頁面提示，依次完成實名認證和選擇支付方式，就可以開始刷碼乘車。

據了解，系統會在乘客出站刷閘后自動從乘客綁定的工商銀行卡、支付寶、京東支付等渠道中扣除相應費用，不需要預先充值，也不需要繳納任何押金，使乘客支付選擇更加自由。

乘客使用時只需將乘車二維碼對準地鐵閘機上的「小黃框」，「嘀」聲響起即可順利過閘。

刷二維碼乘車可享累計優惠政策

目前，北京軌道交通全路網所有車站的進出站閘機（燕房線除外）均已安裝可識別手機二維碼的「小黃框」，以確保乘客快速通行。

值得注意的是，乘客刷二維碼乘坐地鐵可以享受累計優惠政策，即每自然月內，乘客使用「易通行」App二維碼乘車支出累計滿100元后，下一次乘車時給予8折優惠；滿150元后，下一次乘車時給予5折優惠；支出累計達到400元后，不再享受打折優惠。

釋疑1 沒網路信號可否刷碼進出站？

相關負責人表示，由於大部分地鐵車站位於地下，可能存在網路信號不佳情況，為提高用戶體驗，一定程度上擺脫對網路信號的依賴性，在保證系統安全的前提下，「易通行」App支持乘客在無網路信號時使用手機二維碼進出站。

為了不影響「易通行」App的正常使用及乘客的信用記錄，乘客需在網路信號正常時完成乘車支付。

此外，上述負責人表示，為確保乘客順利刷碼出站，請乘客在出行過程中確保手機電量充足且處於正常運行狀態。

釋疑2 手機沒電無法出站該怎麼辦？

據了解，根據北京市軌道交通運營相關規定，當出現此情況時，乘客需到車站站廳層售補票處，購買一張當站最高票價的出站票出站，向車站工作人員索要出站票憑證並妥善保管，作為後續補票憑證。待手機正常工作后，乘客在「易通行」App上傳補票信息，避免再次扣費。