原標題：「擁抱」普通勞動者，應是城市「自我修養」

■ 社論

城市在「搶人才」之時，不能將人才跟普通勞動者割裂開來。畢竟，普通勞動力也是城市活力之源。

近一陣子，國內很多城市都鉚足了勁廣招人才，「人才爭奪戰」也已進入白熱化階段。就在日前，西安戶籍新政在「（力爭）在全國同類城市達到最優」的基礎上再突破：全面開放35歲以下企業法人、股東和企業員工落戶西安。

西安此舉最大的亮點就是，不但要「爭」所謂的高學歷人才，也要「擁抱」年輕的普通勞動者。在目前「人才大戰」主要側重於爭人才的背景下，將爭奪的人力資源資質門檻拉到「勞動力」的層面，全面放開35歲以下企業員工落戶西安，的確有吸引更多人前去就業、創業、生活的善意初衷。而這對普通勞動者來說，也堪稱利好。

事實上，人才與普通勞動者之間，並沒有明確的界線。人才一般是指具有一定的專業知識或專門技能的人，通常也是人力資源中教育水平較高的勞動者。但如果僅僅以教育水平的高低來衡量一個人是不是人才，未免有失偏頗。

比如，2009年9月，香港大學把「榮譽院士」稱號，授予了外號叫「三嫂」的82歲掃地老太太袁蘇妹，儘管她從未接受過學校教育，也不知道什麼是「院士」；她一生只會寫5個字，也沒做什麼驚天動地的偉業，只是44年如一日地為學生做飯、掃地。

如果以受教育水平高低來作為人才的判定標準，袁蘇妹當然算不上是人才；但在頒獎台上，這位82歲的普通老太太被稱作「以自己的生命影響大學堂仔的生命」，是「香港大學之寶」。從這個意義上講，袁蘇妹是當之無愧的人才。

城市是個生態系統，需要各行各業的人生活在一起。城市繁榮也需要豐富的人口配置，教育層次不同的勞動力之間具有互補性。那些高科技行業的人才，同樣離不開環衛、保潔等普通勞動者的支撐。也只有普通勞動力為城市提供穩定的消費基本面和生產力供給，城市才能平穩運轉。

職業不分高低貴賤，一個社會的正常狀態，既要歡迎和尊重高素質的精英人才，也要容納和尊重普通勞動者。正因如此，去年底北京市委書記蔡奇看望慰問一線生活性服務業勞動者時就強調，「我們這座城市需要環衛、保潔、保安、物業、家政、快遞、餐飲等普通勞動者，無論是城市運行還是日常生活都離不開他們……我們對這些務工人員要給予充分尊重，給予更多的關愛，努力為他們排憂解難，讓他們有歸屬感」。

城市既要歡迎人才，也要歡迎普通勞動者。雖然特大城市囿於環境承載力等因素，很難將戶籍面向普通勞動者放開，但就算這樣，在公共服務保障和政策傾斜上，都有必要對他們投以足夠的關注關切。

而像西安這樣具備條件的城市，完全可以敞開心懷向普通勞動者放開戶籍等資源，也應己之需。當然，考慮到會對住房和教育等資源需求量帶來衝擊，這也需要相關地方政府未雨綢繆，做好應對措施。

總之，「擁抱」普通勞動者，應是城市「自我修養」。城市在「搶人才」之時，不能將人才跟普通勞動者割裂開來——畢竟，普通勞動力也是城市活力之源，讓他們有歸屬感，也能體現城市溫度。