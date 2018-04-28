原標題：倫敦股市２７日上漲



新華社倫敦４月２７日電（記者鄧茜）倫敦股市《金融時報》１００種股票平均價格指數２７日報收於７５０２．２１點，比前一交易日上漲８０．７８點，漲幅為１．０９％。歐洲三大股指當天均以上漲報收。

個股方面，當天倫敦股市成分股中商業服務類個股領漲，位於漲幅前五位的個股分別為：營銷和商務服務公司ＤＣＣ股價上漲３．７０％，商業服務公司能多潔公司股價上漲３．２０％，奢侈品公司博柏利集團股價上漲３．０５％，蘇格蘭抵押貸款投資信託公司股價上漲２．９５％，煙草公司帝國品牌股價上漲２．８９％。

當天倫敦股市成分股中金融股領跌，位於跌幅前五位的個股分別為：蘇格蘭皇家銀行集團股價下跌１．４７％，服裝零售商Ｎｅｘｔ股價下跌０．６５％，沃達豐集團股價下跌０．５９％，化學品公司克羅達國際股價下跌０．５７％，家居用品供應商翠豐集團股價下跌０．５６％。

歐洲其他兩大主要股指方面，法國巴黎股市ＣＡＣ４０指數報收於５４８３．１９點，比前一交易日上漲２９．６１點，漲幅為０．５４％；德國法蘭克福股市ＤＡＸ指數報收於１２５８０．８７點，比前一交易日上漲８０．４０點，漲幅為０．６４％。