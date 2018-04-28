根據外媒DSO Gaming報導，西班牙一家雜誌爆料了《古墓麗影：崛起》的遊戲細節，據介紹遊戲主線劇情為13-15小時，一起來了解一下。

根據雜誌披露的消息，約拿（Jonah）將在《古墓麗影：暗影》中回歸，他試圖將勞拉領向正途，建議她去救助其他人。本作中將包含眾多謎題，不過他們不會比前作中的謎題更複雜。相對的，他們會更加有史詩感、更恐怖也更致命。

另外，雜誌爆料稱《古墓麗影：暗影》正在由EIDOS蒙特利爾和水晶動力開發；《暗影》是《古墓麗影》新三部曲的第三部分，官方計劃在本作之後再推出更多的遊戲。不過經典的勞拉不會再回歸（classic Lara will not？return）。今後推出遊戲新作會圍繞現在的勞拉所經歷的獨立冒險故事展開。

《古墓麗影：暗影》製作者承諾將帶來三部曲中最棒的動作場面，同時武器也會更加註重潛行隱秘性。遊戲中的主要反派角色名為「Doctor Dominguez」。遊戲將會在墨西哥的科蘇梅爾島揭開序幕，聖三一和勞拉都在該地尋找一枚古老的鑰匙，而這就是遊戲的開端。

爆料稱，遊戲的時常為13-15小時（支線未算在內），這一次狩獵和玩家的裝備將會變得更加重要。遊戲中主要的古墓很重要，也將會「更經典」，同時它們也會比以往更為致命。

在遊戲中玩家們不能駕駛載具，但可以潛水、游泳。你也可以使用繩索爬牆或垂降，或是助跑並進行更遠距離的跳躍。

在《古墓麗影：暗影》中，玩家們將「經歷勞拉蛻變為『古墓麗影（Tomb Raider）』的決定性瞬間」。在本作中勞拉必須征服致命的雨林、挑戰恐怖的古墓，同時也要熬過她一生中最黑暗的時刻。在勞拉拼盡全力從瑪雅末日預言中拯救世界的過程中，她最終將蛻變為「古墓麗影」，正如她命中注定的那樣。

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