今晚《古墓麗影：暗影（Shadow of the Tomb Raider）》的正式預告已經公佈，伴隨此次預告的公佈，遊戲的預售正式開啟。而遊戲的PC版目前也在Steam開啟了預售。雖然遊戲和前作《古墓麗影：崛起》一樣，新作也支持中文和中文語音，但是遊戲國區各個版本的預售價卻是前作當時的預售價的兩倍多。

在《古墓麗影：暗影》的Steam商店頁面，我們看到遊戲本體的預售價為379元，包含遊戲本體、季票等內容的《古墓麗影：暗影》克勞馥版（Shadow of the Tomb Raider Croft Edition）預售價為561元，包含遊戲本體和獎勵內容的數字豪華版預售價為440元。遊戲季票價格目前還未公佈。

而當時遊戲前作《古墓麗影：崛起》的本體預售價為160元，季票價格為88元，包含遊戲本體、季票的數字豪華版的預售價為248元：

而之前《古墓麗影：崛起》在Steam已被替換為包含季票的《古墓麗影崛起:20周年紀念版》，售價也僅為160元：

關於此次《古墓麗影：暗影》為什麼會有如此巨大的價格漲幅，我們還不得而知。另外遊俠小編從SteamDB的統計來看：古墓麗影：暗影》本體在Steam俄區的預售價最為便宜，摺合人民幣203元；在日本區的預售價最貴，摺合人民幣499元：

之前遊戲發行商SE就因為《尼爾：機械紀元》在國區Steam上的售價上漲問題，遭到了眾多玩家的非議，此次《古墓麗影：暗影》相比於前作在預售價上的大幅上漲，想必也會讓很多玩家感到不滿。具體遊俠網友又是怎麼看的呢？歡迎在新聞下方留言討論。

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