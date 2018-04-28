雖然《復讎者聯盟4》中的驚奇隊長已經殺青，不過扮演主角的布利拉森正在如火如荼的拍攝明年春季的《驚奇隊長》，日前又有一批新片場照曝光，女神正勇追反派，雖然原作中驚奇隊長有很多版本的戰衣，但這個綠色版本還是讓人齣戲，好在顏值在線，各位影迷有福了。

本片是《復聯4》上映之前的關鍵影片，但該片是前傳劇情，上世紀「復聯」還沒成立之前，地球遭到了擅長易容的「斯庫魯人」入侵，其中一位斯庫魯人由本·門德爾森扮演，克里帝國的「至高智慧」派馬維爾前往地球調查，馬維爾由裘德洛扮演。

「驚奇隊長」馬維爾、「驚奇女士」（之前的名號）卡羅爾，兩人是夫妻

不過逐漸熟悉地球人的馬維爾開始以「驚奇隊長」名號打擊犯罪，而他在地球的隱藏形象是NASA員工，暗戀地球女性卡羅爾，克里帝國的一次太空撞擊中卡羅爾獲得超能力，馬維爾犧牲后，卡羅爾繼承其名號成為超級英雄。

寇森隊長回歸、聯手弗瑞局長

羅南、科拉斯回歸

本·門德爾森扮演其中某位斯庫魯人

除此之外，李佩斯扮演的克里帝國的羅南，以及寇森隊長，還有弗瑞局長都將現身該片，共同展現「復聯」還沒成立前，神盾局對抗斯庫魯人與克里帝國互相角逐地球戰場的戰爭，還將會今後展現新星以及天神組的其他成員打下伏筆。

裘德洛扮演馬維爾

雖然片場清一色綠色戰衣，但影片依然會有經典款紅黃戰衣，之前的海報與原畫我們已經見識過了，該片預定2019年3月8日北美上映，趕在《復聯4》的兩個月前上映，敬請期待。

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