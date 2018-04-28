原標題：美國科技股普跌，是「這屆互聯網企業」要不行了？

當然不是。

文 | 曹中銘

本周屬於美股公司披露財報的時間，美國科技股巨頭紛紛發佈財報。儘管財報不難看，可美股五大科技巨頭「FAANG」（臉書、蘋果、亞馬遜、奈飛、谷歌）卻迎來一輪普跌：在4月23日谷歌發佈一季度財報后，當日谷歌股價下跌了4.8%，「FAANG」的市值總蒸發額則超過850億美元。

中國科技股也受到波及：25日美國科技股普跌，中國概念股中的搜狐、微博、前程無憂、網易、阿里巴巴、鳳凰新媒體等均出現下跌，其中搜狐和微博跌幅分別達到9.91%和4.60%。

雖然互聯網企業經常跟「未來」、「風口」之類的字眼聯繫在一塊，可今年以來，美國高估值大型科技股卻儼然風光不再，美股風向標科技股罕見暴跌，也連累美國三大股指一同下挫：道瓊斯工業指數、標普500指數分別下滑2.57%和1.28%，納斯達克指數雖上漲1.45%，但至26日收盤也已連跌5日。

是「這屆互聯網企業」要不行了？當然不是。那些美國科技股普跌，原因有不少：首先，臉書出現的數據外泄醜聞，對整個科技股都產生了負面影響；美國總統特朗普連續「炮轟」亞馬遜，又進一步加重了市場的悲觀情緒。其次，隨著10年期美債收益率升至3.0%上方，市場流動性收縮，避險情緒升溫，因此資金開始從美股流出。資金少了，難免「跌跌不休」。

還不可忽略的情況是，科技股本身的估值已不低，客觀上也有調整的要求。美國科技股歷經多年的上漲，股價處於高位，估值已出現泡沫現象。截至26日，亞馬遜市盈率已達到233倍，奈飛預期市盈率也有198倍，而整體標普500、納指和道瓊斯工業指數的市盈率僅分別為23.3倍，26.4倍和24倍，這麼高的市盈率很難長久維持。國內有些科技股也是。

多重因素疊加下，市場難免對科技股態度生變。像高盛近日發佈的報告就表示，美國科技股的下行風險要遠遠高於其他板塊，這或帶動美股牛市轉向。

資本市場上的起伏，固然自有其邏輯，但美國科技股普跌及對中概股的波及，客觀上也為A股今後上市的新經濟企業、獨角獸企業可能存在的炒作，提前進行了預警。

近期幾家科技企業的快速過會，還有監管部門對新經濟企業與獨角獸企業的力挺，都讓這類企業備受市場關注。它們掛牌后受到市場追捧，當在意料之中。

由於是市場的熱點題材，可以預見，今後上市的新經濟企業、獨角獸企業，都將會受到市場的大肆炒作。怕就怕，經過市場的瘋狂炒作后，難逃下跌的命運，留給市場的或是一地雞毛。

以新業態或新模式為代表的「新經濟」，的確是行情最大的風口，但其行情不應被部分人的炒作、散戶的追高追漲導向「瘋狂」。瘋狂過後的風險，理應被很多人儘早「預見」。「是泡沫都會破滅」，市場要做的，就是警惕用不理性情緒去製造本不必有的泡沫。

□曹中銘（財經評論人）