亞馬遜廣告銷售熱潮可能會挑戰谷歌和Facebook的地位北京新浪網 (2018-04-28 00:47)
新浪美股訊，日期:28日早間，據外媒消息，亞馬遜向商家出售網站廣告板塊空間的業務不斷擴張，周四幫助該公司實現了雙倍利潤，一些人認為此舉是從谷歌和Facebook爭奪廣告市場份額的一步。
它的增長速度可能超過Twitter和Snapchat上的廣告，而且它還有其他競爭者所缺乏的優勢。亞馬遜擁有用戶的購買數據，並且知道購物者需要什麼。
首席財務官布賴恩·奧爾薩夫斯基（BrianOlSavsky）稱，廣告銷售業務「是一項價值數十億美元的計劃，而且增長很快。
互聯網研究公司eMarketer去年10月預測，亞馬遜在美國的數字廣告凈收入將達到31.9億美元，占數字廣告支出的3.0%。
老牌廣告公司也注意到了這一點。世界上最大的廣告公司wpp的創始人馬丁索雷爾（Martin Sorrell）於4月中旬辭職，上個月，亞馬遜與谷歌和facebook展開了「面對面」的競爭。
索雷爾補充道，WPP在2017年度向亞馬遜投放了2億美元的廣告預算，並預計今年這一數字將增至3億美元。亞馬遜無疑對搜索和廣告構成了巨大威脅。他補充說，亞馬遜的語音助理Alexa將使其成為一個更強大的競爭對手。
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