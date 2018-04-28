Switch 這隻金雞母到底有多會下蛋？看任天堂的財報就知道了。2017 會計年度老任的全年利潤 1,775 億日元，和（沒有 Switch 的）2016 會計年度區區 293 億日元相比，根本是天差地遠。主力的 Switch 過去這一季賣出了 293 萬台，雖然和再前一季聖誕假期的 723 萬台沒得比，但依然是個很健康的數字，並且幫助總數來到了 1,779 萬台。

主機的銷量也反應到了遊戲上，最熱門的《超級馬里奧 奧德賽》已經總計賣出超過 1,000 萬套，《馬里奧賽車 8 豪華版》也在上一季售價 200 萬套。甚至是出來一段時間的《塞爾達傳說：曠野之息》，和《Splatoon 2》，也都依然勢頭兇猛，分別賣出了 150 萬與 100 萬套。唯一不清楚的，就是剛上市的 Labo 究竟有沒有市場，這恐怕要下一季的財報才會有答案了。

其他主機的部份，3DS 雖然已經賣了很多年，但上一季還是有 50 萬台的銷量，將整年的數字推高到了 640 萬台；SNES Classic 也不出意外的大受歡迎，在所有的市場一共賣出了 528 萬台。

最後，任天堂宣布了在 2015 年前社長岩田聰過世後接任的新社長君島達已將在 6 月 28 日退任，轉為公司顧問，社長一職則由長期任職任天堂財務部門，並參與硬體、軟體銷售計劃擬定的古川俊太郎接任。