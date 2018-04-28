4月27日晚，針對阿里巴巴將投入數十億美元參與今日頭條融資的業界傳言，阿里集團市場公關委員會主席王帥予以否認，稱阿里巴巴無意也不善於媒體產業，未來也是如此，阿里缺少媒體集團的基因和興趣規劃。想也沒有想，做肯定也做不好，所以早就斷了這個念想。

以下為王帥回應全文：

不斷進步的今日頭條，是我們很好的合作夥伴，也是很多人的研究、學習討論的熱點和對象。很多人今天在傳頭條和阿里的緋聞，實際情況是我們各自守身如玉，阿里巴巴對文化產業有極大的興趣和戰略，但阿里巴巴無意也不善於媒體產業，未來也是如此，說實話我們缺少媒體集團的基因和興趣規劃。想也沒有想，做肯定也做不好，所以早就斷了這個念想，大家實在要編段子，找幾個合適的對象編啊……