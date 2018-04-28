日本電子巨頭索尼4月27日發佈2017財年（截止今年3月31日）年報，索尼在2017財年實現營業利潤7349億日元，創下它成立72年以來的最高業績。

2018年4月，平井一夫結束他六年的任期，把索尼總裁兼CEO的權仗交給吉田憲一郎。吉田憲一郎曾表示，他希望讓索尼充分體現出科技公司的真正價值。

遊戲貢獻最多收入 金融貢獻最多利潤

2017財年是平井一夫的第二個中期計劃（2015財年至2017財年）的最後一年。2017財年，索尼集團實現銷售收入85440億日元，比上一財年增加9407億日元，同比增長12.4%。這一增長主要由於大部分業務部門實現銷售額增長。

索尼2017財年實現營業利潤7349億日元，比上一財年增加4462億日元，同比增長了154.6%；實現凈利潤4908億日元，比上一財年增加4175億日元，同比增長569.6%。

除了銷售增長及匯率利好，索尼表示，其2017財年營業利潤增長，還因為將包括照相模組業務的子公司股權出售收益、音樂業務的子公司房地產交易收益、半導體業務保險獲賠、半導體業務的製造設備出售收益共計約567億日元計入其中。

第一財經記者按此計算，如果索尼扣除上述567億日元非經營性收益，其2017財年的營業利潤為6782億日元，仍同比增長135%，因此索尼2017財年業績是有含金量的。

從分業務看，遊戲、金融、家庭娛樂是索尼2017財年營收貢獻最大的三大業務；金融、遊戲、半導體是索尼2017財年營業利潤貢獻最大的三大業務。

遊戲及網路服務業務的銷售收入同比增長18%至19438億日元；營業利潤同比增加419億日元，達1775億日元。這一增長主要是由於包括通過網路銷售的PlayStation4（「PS4」）軟體銷售收入增加、匯率利好以及PlayStation Plus訂閱會員增加。

金融服務業務由於索尼人壽銷售額增長顯著，銷售收入同比增長13%至12284億日元；營業利潤增長125億日元，達1789億日元。

家庭娛樂及音頻業務的銷售收入增長18%至12227億日元；營業利潤增長273億日元，達858億日元，主要因為索尼電視等產品向高附加值型號轉變，同時有匯率利好。

半導體業務的銷售收入同比增長10%至8500億日元，主要由於用於移動產品的影像感測器的銷售數量大幅增加；錄得營業利潤1640億日元，除了銷售增長，還錄入了283億日元因出售照相模組業務的製造子公司股權帶來的收益、出售工廠設備帶來的86億日元收益，以及67億日元的熊本地震保險獲賠。

此外，影像產品及解決方案業務的銷售收入增長13%至6559億日元，營業利潤增長277億日元至749億日元，主要由於數碼相機和攝像機向高附加值型號轉變及匯率利好。音樂業務的銷售收入增長24%至8000億日元，營業利潤同比增加520億日元至1278億日元，受益於數字流媒體音樂收入增加及房地產交易收益。影視業務的銷售收入增長12%至10111億日元，營業利潤411億日元，《蜘蛛俠：英雄歸來》等的票房表現強勁。

從區域看，2017財年中國區銷售增長迅猛，為索尼的復興注入強勁動力。索尼中國董事長高橋洋表示，索尼將抓住中國市場的機遇——移動互聯網生態圈的構建與豐富，以及消費升級過程中出現多元化、個性化、品質化的需求，把中國業務推向新階段。

手機業務仍虧損 期待拳手產品再現

不過，索尼的手機業務2017財年仍然虧損。其移動通訊業務的銷售收入同比減少5%至7237億日元，主要因為智能手機銷量下降；營業虧損276億日元，主要原因是錄入了313億日元的長期資產減值，銷量下降及核心部件成本增加也對業績造成了影響。

日本企業（中國）研究院執行院長陳言向第一財經記者分析說，從匯率來看，2017年度日元兌美元匯率偏低，在國外的效益轉成日元后，多出了不少，這對日企增收有利。

「平井一夫已經做過兩期總裁了，雖然還年輕，但按照慣例，他退出總裁（總經理）的職位，在日本屬於比較正常的現象。」陳言說，反而是那些因為為企業做出了一些成績，因此就接著準備往下幹下去的企業經營者，後來情況大都不是很好。

因為吉田憲一郎接任索尼總裁兼CEO后，平井一夫升任為索尼董事長。所以，陳言認為，有平井一夫在他身邊，企業經營壓力不是很大，能延續平井一夫的路線，把盈利一直維持下去就很好。

問題是索尼今後該何去何從？陳言說，索尼一直以開發比其他企業先進的產品而著稱的，這些年已經很少見索尼的革新性產品。吉田曾表示，他希望能夠有一看就是索尼的產品的出現。「吉田時代估計克服這個困難、開發出讓人眼睛一亮的產品可能會很難。」

陳言認為，不僅索尼，其實日本其他電子企業也缺少讓人眼前一亮的產品。技術革新不僅很難出現，還需面對日本企業經營革新、中間層效率過低、管理官僚化、全球化中受到中國企業挑戰等問題，想在新一輪挑戰中穩勝非常困難。所以，吉田時代的索尼，能否維持現在的盈利水平，很難下結論。

事實上，平井一夫時代，索尼通過聲畫合一的OLED電視、全畫幅微單相機等產品，已重新佔據電視、相機的高端市場。但是，索尼想再次推出像WALKMAN那樣的顛覆式創新產品，並且讓索尼縮小在資本市場上與三星等科技公司的市值差距，對吉田憲一郎來說，仍然是不小的挑戰。