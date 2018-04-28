原標題：孟加拉國要有「支付寶」了 助孟加拉國商家進入「碼商」時代



【環球時報駐印度特派記者 苑基榮】4月26日，孟加拉國最大的移動支付公司bKash和螞蟻金服聯合宣布達成戰略合作，後者將通過分享技術和經驗，與前者一起共同為當地消費者提供更方便更安全的數字金融服務。這是螞蟻金服在「一帶一路」沿線國家和地區落地的第九個國家。有評論稱，「移動支付一帶一路」雛形初現。

孟加拉國有1.6億人口，超過95%的支付交易使用現金，只有不到40%的成年人擁有銀行賬戶，對數字金融服務需求強烈。與此同時，孟加拉國手機滲透率超過80%，4G智能手機的覆蓋率預計2018年底超過功能機。孟加拉國最大的電子錢包公司是bKash，成立於2010年，擁有超過3000萬註冊用戶，主要用於話費充值、匯款轉賬和線下支付。其服務方式仍停留在依靠手機簡訊的功能時代。孟加拉是普惠金融發源國，經濟學家尤努斯創辦了小額貸款銀行，憑小額金融理論和實踐獲得諾貝爾和平獎。孟加拉國鄉村銀行運用尤努斯理論幫助800萬農村婦女獲得超過160億美元貸款。但由於傳統小額貸款的屬地化、非標準化，該模式缺乏可複製性，其應用範圍一直停留在孟加拉國。此次孟加拉國版支付寶落地普惠金融發源國，對該國來說，無論是彎道超車，彌補金融基礎設施短板，還是推進脫貧國家戰略，都是目前可行的選擇。

雙方戰略開展合作后，bKash引入包括二維碼支付在內的中國式成熟移動支付解決方案。通過此次牽手，中國流行甚至風靡世界的「掃一掃」將在孟加拉國普及，讓更多普通人通過移動支付獲得更多金融和公共服務，幫助孟加拉國的小商販與中國同步進入「碼商」時代，獲得便利的資金管理與貸款服務。bKash首席執行官卡邁勒表示，這次合作中，bKash最看重的是「中國最好的」移動支付技術，以及中國數字經濟升級的經驗。

除了孟加拉國，螞蟻金服在南亞地區還與印度Paytm合作，打造了印度最大的電子支付平台。2015年初，Paytm只是印度一家手機錢包公司，主要業務是話費充值，用戶不到3000萬。Paytm首席財務官阿米特·辛納告訴《環球時報》記者，如今Paytm已擁有2.8億用戶，是世界第三大移動支付平台。目前Paytm以每月千萬用戶的速度增長，月交易超2億筆。