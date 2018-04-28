任天堂與Cygames達成合作協議，共同開發遊戲北京新浪網 (2018-04-28 00:16)
任天堂宣布與Cygames達成合作協議，成為合作夥伴，由任天堂參與其手游研發工作，同時任天堂將獲擁5%的Cygames股份。
而本次他們也公開了合作的第一款遊戲——動作類RPG《失落的龍約（Dragalia Lost）》，本作將於今夏在日本、台灣、香港等國家和地區發售，內含簡體中文。Cygames是日本知名的手機遊戲製作廠商，旗下擁有《碧藍幻想（Granblue Fantasy）》《影之詩（Shadowverse）》《偶像大師 灰姑娘女孩（IDOLM@STER Cinderella Girls）》《巴哈姆特之怒（Rage of Bahamut）》等人氣手游。
之前在接受《華爾街日報》採訪時，任天堂候任新社長古川俊太郎也表示，希望手遊方面的收益將來能夠成為任天堂的支柱。所以這次行動可能是任天堂新在手機遊戲界的新嘗試。
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王洋 ，IGN中國遊戲編輯，最近沉迷斧子召回，手感彷彿如沐春風，充滿快樂。
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