相關新聞：小米任命CFO周受資為高級副總裁 周光平黃江吉辭職

新浪科技 張俊

繼2017年11月的高層人事調整后，半年後，小米在IPO前夕再次迎來新一輪的人事調整。

其中，CFO周受資為公司高級副總裁，聯合創始人周光平和黃江吉則辭去公司職務。實際上，這次調整可視為小米在IPO前夕進一步理順治理結構。

身為CFO的周受資在加入小米兩年多來，為小米釐清了財務關係，同時在小米的技術創新、生態鏈布局以及國際化進程起到了支持作用。在小米IPO前夕，周受資的角色和地位將更加重要。

而周光平和黃江吉的辭職則並不讓人意外。

周光平早在2016年5月就被雷軍改任為小米首席科學家，其原先負責的小米手機的研發和供應鏈團隊將直接向雷軍彙報。當時的周光平因為在2015年和2016年中小米出現的供應鏈問題，而已經處於被雪藏狀態。

黃江吉同樣也早已是虛職。在2017年11月的小米人事架構調整中，新浪科技就發現了黃江吉的尷尬地位。身為聯合創始人的他並沒有和其他聯合創始人一樣升任高級副總裁，而是在2017年8、9月份就被雷軍改任戰略副總裁，黃江吉原來負責的部門將直接向雷軍彙報，雷軍稱其將協助自己規劃公司未來三到五年的發展戰略。實際上已經處於虛職狀態。

CFO周受資兼任高級副總裁 小米IPO近在眼前

周受資畢業於倫敦大學學院經濟系，並持有哈佛商學院MBA學位。周受資2010年加入DST，曾負責了小米、京東、阿里巴巴、滴滴打車等項目投資。在加入DST之前，周受資曾任職於高盛。

2015年7月1日小米宣布任命周受資擔任首席財務官。雷軍當時表示周受資加入后，「小米公司的財務管理與投資團隊將為小米的技術創新、生態鏈布局以及國際化進程起到更大的支持作用。」另外也有分析認為，投行出身的周受資也能幫助小米釐清財務關係，為未來的上市做準備。

今日港媒報導稱，傳小米將在下周一提交赴港上市申請，希望IPO后估值可以達到900億至1100億美元。適逢港交所下周一起首推「同股不同權」，因此小米或成為同股不同權首批股份。

而此次周受資則兼任高級副總裁，為小米上市做準備的意圖更加明顯。

雷軍在內部郵件中評價稱，周受資於2015年7月加入公司后，以其傑出的領導能力與業務管理能力，為公司的發展做出了巨大的貢獻，公司決定任命他為CFO兼高級副總裁，期待他在財務、投資和HR等方面發揮出更大的作用。

首席科學家周光平早已因供應鏈問題被雪藏

周光平擁有美國喬治亞理工大學電磁學與無線技術博士學位，曾任摩托羅拉手機總部核心設計組核心專家、摩托羅拉北京研發中心總工程師及高級總監等職位，2009年至2010年擔任戴爾星耀無線產品開發副總裁。

2010年，周光平接受雷軍邀請，成為小米科技聯合創始人，任職副總裁，負責硬體及BSP團隊。周光平是小米科技創業以來的手機研發和供應鏈方面的核心人物。不過從2015年開始，小米開始遭遇成立以來的最大危機。當年未完成8000萬台的出貨目標，而2016年更是遭遇斷崖式下滑。根據IDC數據，2015年還是中國智能手機出貨量第一位的小米在2016年同比下滑36%，跌落到第五位。

2016年5月，雷軍發內部信稱小米科技聯合創始人、副總裁周光平將出任小米首席科學家，全力負責手機技術前沿領域研究。周光平原先負責的小米手機的研發和供應鏈團隊將直接向雷軍彙報。

實際上，當時的周光平已經處於被雪藏狀態。

雷軍後來復盤小米在2015年和2016年低谷的原因時，其中之一就是在供應鏈、質量和交付方面出了問題。「為什麼我們不能滿足人民群眾日益增長的需求，也被大家罵，問題到底在哪裡？其實手機交付這個詞是我2016年才學會的，我們作為創業公司，真的要尊重行業的規律。」

雷軍親自接管手機研發和硬體后，開始促進產供銷一體化。手機行業是一個協同體系，研發、供應鏈、生產、銷售等環節需要相互匹配。一年多后，小米在2017年9月和10月實現了連續出貨1000萬台，這被雷軍視為小米已經基本解決了供應鏈和產能問題，小米也在2017年實現了逆轉。

旗下業務起色不多 戰略副總裁黃江吉早已是虛職

黃江吉畢業於美國普渡大學。 曾在微軟任職14年，起初負責微軟商務服務產品Biztalk的高性能數據分析系統和自動物流分佈系統。后在微軟中國負責Windows Mobile，Windows Phone 7的多媒體播放器，瀏覽器和即時通訊部分。

2010年，黃江吉和雷軍等合伙人一起創辦小米。起初黃江吉負責米聊、小米雲服務和小米路由器業務。2016年2月，小米正式成立探索實驗室，研究VR/AR、機器人等前沿科技，由小米路由器總經理唐沐和小米聯合創始人黃江吉負責。

小米探索實驗室的第一個項目為VR領域，先後推出了小米VR眼鏡和VR眼鏡PLAY系列產品。不過VR行業經歷前兩年的火爆后，一大批公司出現倒閉、裁員等現象，早已經處於寒冬狀態；米聊業務在微信崛起之後，也一直處於不溫不火的狀態。

2017年8、9月份，雷軍通過內部信的形式宣布組織架構調整，其中黃江吉改任戰略副總裁，黃江吉原來負責的部門將直接向雷軍彙報，雷軍稱其將協助自己規劃公司未來三到五年的發展戰略。由於內部信當時沒有對外公佈，黃江吉職位調整的信息並未出現在媒體上。實際上此時的黃江吉早已處於虛職狀態。

黃江吉最後一次公開露面是在2017年7月舉行的CCF-GAIR 2017全球人工智慧與機器人峰會上發表演講，8月22日，黃江吉更新了最後一條微博，此前更新頻繁的他便再沒了新動態。另外，2017年11月5日小米之家深圳旗艦店開業時，在雷軍、林斌等一眾高管都出席的情況下，黃江吉也並未出現。

在2017年11月的一次小米架構調整中，唐沐負責的智能產品部被併入生態鏈部，唐沐也被任命為生態鏈部門副總裁，向劉德彙報。這時的黃江吉的結局已經很明顯。