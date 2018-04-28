來源：北京晨報

昨日上午，海南省政府與阿里巴巴集團、螞蟻金服集團簽訂全面深化戰略合作框架協議。

北京晨報訊（記者 劉映花）在確立了全島建立自由貿易試驗區、中國特色自由貿易港的目標后，作為「開放新高地」的海南，迎來了首家戰略合作企業——阿里巴巴。4月27日上午，海南省政府與阿里巴巴集團、螞蟻金服集團簽訂全面深化戰略合作框架協議。

海南省省長沈曉明在簽約儀式上表示：「今天的簽約可謂一馬當先，我希望我們的合作馬到成功。」

阿里巴巴董事局主席馬雲則透露，阿里巴巴參與海南繼續改革開放建設的重點是把海南打造成為數字港，為自由貿易港建立數字經濟基礎，並同時參與到國家「三大攻堅戰」中去。「未來海南的自由貿易，就是由新思想、新技術推動的，基於互聯網的數字式貿易」。

據介紹，海南省政府將與阿里巴巴、螞蟻金服圍繞經濟發展、社會治理、民生服務三大領域深化合作，尤其是在數字經濟、智慧服務業、信息智能島、電子商務等多方面開展重點合作。

海南省擁有豐富的自然資源和財富，如今，它已經成為實施改革開放政策的排頭兵。

4月14日，新華社受權發佈了《中共中央國務院關於支持海南全面深化改革開放的指導意見》。《指導意見》明確提出，在海南全島建設自由貿易試驗區，探索實行符合海南發展定位的自由貿易港政策。到2020年，自由貿易試驗區建設取得重要進展，國際開放度顯著提高；到2025年，自由貿易港製度初步建立，營商環境達到國內一流水平；到2035年，自由貿易港的制度體系和運作模式更加成熟，營商環境躋身全球前列。

海南自由貿易港建設要體現中國特色，符合海南發展定位，就要學習借鑒國際自由貿易港建設經驗，不以轉口貿易和加工製造為重點，而以發展旅遊業、現代服務業和高新技術產業為主導，打造更高層次、更高水平的開放型經濟。

而從2018年1月至今，馬雲已經5次來到海南。「今年是海南歷史上非常重要的一年。」馬雲在簽約致辭中表示，海南是一塊風水寶地，因改革開放而生，因改革開放而興，是中國未來美好生活的樣板。「如果過去30年，海南作為改革開放特區，主要的使命是讓海南自身發展，那麼接下來的30年，我認為海南是要承擔更大的責任，為國家的改革和開放探索新的路子」。

馬雲表示，中央給海南的歷史使命是新時代全面深化改革的新標杆，是更高層次的改革開放新格局，是高質量、高效率，更加公平、更加可持續的發展。這樣不僅是立足於海南的發展，而是立足於中國的發展，更是環太平洋、印度洋經濟的發展。這不僅僅是經濟上的更上一層樓，而是體制、機制、改革上都要進入到「無人區」發展，海南不僅僅是一個國際化的海島，而是要真正融入到全球化的發展中。