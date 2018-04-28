來源：北京晨報

日期:4月27日（美國東部時間4月26日），百度公佈了2018年第一季度未經審計的財務報告。本季度百度營收為209億元人民幣（約合33.3億美元），同比增長31%。凈利潤67億人民幣（約合11億美元），同比增長277%；非美國通用會計準則下，凈利潤57億人民幣（約合9.14億美元），同比增長139%。其中移動營收佔比78%，高於去年同期的70%。百度一季度營收與利潤均超出華爾街預期。

「2018年我們起步強勁，核心業務增長迅速，『夯實移動基礎，決勝AI時代』的戰略繼續堅定推進。通過持續創新，『搜索與信息流』的雙引擎組合展現了強大的商業化能力，DuerOS硬體合作夥伴數量加速增長，Apollo開放平台展現出成為世界級技術平台的極大潛力。」百度董事長兼CEO李彥宏表示，「同時，祝賀愛奇藝成功上市，未來我們希望孵化更多具有巨大市場空間並與百度有強大協同效應的業務。」

百度CFO余正鈞表示：「百度本季度又一次實現了穩健的業績進展，第一季度營收209億元，同比增長31%，運營利潤46億元，同比增長128%。過去一年裡，我們在業務上通過剝離非核心業務和加大AI驅動型業務的投入，實現了前所未有的聚焦。」

得益於AI技術加持，以及對用戶體驗的持續完善，百度核心業務持續增長。3月份百度App日活躍用戶達1.37億，同比增長18%，每日用戶使用時長同比增長超30%。信息流內容中視頻分發比例擴大到48%。同時，熊掌號已覆蓋30%的搜索結果。

本季度，Apollo開放平台迎來一周年。最新的Apollo2.5版本支持高速公路場景，開放更龐大、更高質量的自動駕駛數據集，並成立Apollo汽車信息安全實驗室。Apollo平台合作夥伴擴大至100家，比亞迪成為Apollo第100個合作夥伴。近日，百度還獲得北京、重慶和福建省首批自動駕駛路測牌照。

DuerOS生態系統本季度也取得了迅猛發展。DuerOS已與創維、海爾、極米等160家企業達成合作夥伴關係，共發佈超過90款搭載DuerOS 的硬體產品，其中與小魚在家合作推出的「小度在家」倍受消費者喜愛。3月份，DuerOS已經響應超過2億次語音搜索需求，比2017年12月的數據增加了一倍以上。

愛奇藝（IQ）本季度正式在美國納斯達克股票交易所上市，發行價為18美元，市值近130億美元。憑藉先進的人工智慧、大數據分析和其他核心專有技術，愛奇藝已經成為中國在線娛樂領域領軍企業。

自2018年1月1日起，百度採用新的會計準則（ASC 606）。財報中，百度對下一季度業績進行了展望：預計在2018年第二季度，百度的營收總額將會介於249.1億元人民幣（約合39.7億美元）到261.9億元人民幣（約合41.7億美元），同比增長26%到33%。移除百度移動遊戲與百度外賣影響，同比增長28%至34%。該展望只代表基於當前情況的初步預測，不排除今後有調整的可能。（張羽）