美的集團（000333.SZ）4月27日晚發佈一季報顯示，2018年首季，美的集團實現營業收入697.38億元，同比增長16.7%；歸屬上市公司股東的凈利潤52.56億元，同比增長20.76%。

這意味著，美的集團在去年突破2000億元的營收規模后，今年繼續保持較高的成長速度。把握消費升級潮流，推動家電產品高端化，以及擴大機器人等多元業務，是兩大關鍵點。

在產品高端化方面，美的今年推出了免熨乾衣機、凈飲機、無葉風扇等創新產品。與此同時，美的與歐洲白電巨頭伊萊克斯在中國成立合資公司，共同推動高端家電品牌AEG的中國業務發展，也為美的搶佔國內高端家電市場布下了一枚重要的棋子。

在多元化方面，美的積極發展機器人等新興業務。今年3月，美的宣布向德國庫卡集團的中國下屬業務注資， 共同成立3家合資公司，以拓展工業機器人、醫療機器人和倉儲自動化三大領域的業務。同月，美的庫的智能製造產業基地在廣東順德正式動工。該基地將成為美的「雙智戰略」落地的重要一環，有望推動中國的機器人年產能突破10萬台。

今年3月舉行的2018 AWE（中國家電及消費電子博覽會）期間，美的提出了「人機新世代」的發展戰略，力圖以大數據和AI（人工智慧）為驅動，賦予產品、機器、流程、系統以感知、認知、理解和決策的能力，實現人機協作、和諧共處，創造更好的工作生活環境。

從財務數據看，美的集團今年首季的經營活動產生的現金流量凈額為44億元，同比減少36.8%。對此，美的集團解釋說，主要系存放中央銀行款項增加所致。