▲KYMCO 董事長 柯勝峯親自上陣發表IONEX車能網

匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

根據經濟部最新公佈的今年第一季智慧財產權趨勢，除了面板大廠友達重返發明專利申請王的寶座，另一個值得關注的是光陽工業以37件申請案排名第10，這是光陽首度晉身台灣法人前10大排行榜，也是榜內成長率最高的公司。

光陽工業是這次本國發行專利申請前10名當中唯一的傳統車產業，申請案件數比起去年同期成長高達825%，智財局推測應該跟電動機車相關佈局有關。其實，光陽日前才在日本發表的IONEX車能網與Noodoe Navigation，展現許多獨家技術，驚艷市場，難怪會被智財局列為最值得關注的企業。

過去，大家對光陽KYMCO的印象是傳統機車製造，不管是各國民眾仰賴的通勤機車，或是拉風前衛的重型機車，光陽一直都是車迷心中的重量級品牌。隨著電動車風潮來襲，光陽其實默默投入新技術研發，以「惦惦吃三碗公」的姿態發表IONEX車能網，立刻引領風騷。

其實光陽工業從1963年成立以來就維持相當低調的姿態，也是台灣傳產中罕見沒有發行股票上市上櫃的公司，雖然是台灣機車界龍頭，卻極少透露任何計畫，重大資訊都要等到最後一刻才揭曉。

以今年3月在東京機車展造成轟動的IONEX車能網來說，充電與換電並行的技術，充分滿足消費者需求。另外，光陽同時針對Noodoe車能網發表了新功能「Noodoe Navigation」，預計今年6月就要跟國內消費者見面，讓消費者不會再看得到卻用不到，不像過去只能眼巴巴望著別家的概念車或新技術，等到真正上市卻遙遙無期。

新聞照來源：光陽官網

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