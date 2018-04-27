IONEX車能網專利大海嘯來襲 電動車蓄勢待發匯流新聞網 (2018-04-27 18:03)
▲KYMCO 董事長 柯勝峯親自上陣發表IONEX車能網
匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導
根據經濟部最新公佈的今年第一季智慧財產權趨勢，除了面板大廠友達重返發明專利申請王的寶座，另一個值得關注的是光陽工業以37件申請案排名第10，這是光陽首度晉身台灣法人前10大排行榜，也是榜內成長率最高的公司。
光陽工業是這次本國發行專利申請前10名當中唯一的傳統車產業，申請案件數比起去年同期成長高達825%，智財局推測應該跟電動機車相關佈局有關。其實，光陽日前才在日本發表的IONEX車能網與Noodoe Navigation，展現許多獨家技術，驚艷市場，難怪會被智財局列為最值得關注的企業。
過去，大家對光陽KYMCO的印象是傳統機車製造，不管是各國民眾仰賴的通勤機車，或是拉風前衛的重型機車，光陽一直都是車迷心中的重量級品牌。隨著電動車風潮來襲，光陽其實默默投入新技術研發，以「惦惦吃三碗公」的姿態發表IONEX車能網，立刻引領風騷。
其實光陽工業從1963年成立以來就維持相當低調的姿態，也是台灣傳產中罕見沒有發行股票上市上櫃的公司，雖然是台灣機車界龍頭，卻極少透露任何計畫，重大資訊都要等到最後一刻才揭曉。
以今年3月在東京機車展造成轟動的IONEX車能網來說，充電與換電並行的技術，充分滿足消費者需求。另外，光陽同時針對Noodoe車能網發表了新功能「Noodoe Navigation」，預計今年6月就要跟國內消費者見面，讓消費者不會再看得到卻用不到，不像過去只能眼巴巴望著別家的概念車或新技術，等到真正上市卻遙遙無期。
新聞照來源：光陽官網
【匯流筆陣】
CNEWS歡迎各界投書，來稿請寄至cnewscom2016@gmail.com，並請附上真實姓名、聯絡方式與職業身份簡介。
CNEWS匯流新聞網：https://cnews.com.tw
【文章轉載請註明出處】
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【YC寶石】天然白玉髓如意墜鍊(開運 玉髓 如意)
- Cest Chic-原木物語5518實木五層收納架 W58.5*D35*H179cm
- 【Bernice】萊爾實木餐椅/單椅(碎花款)
- 愛國者3900 PLUS 自動定位GPS衛星雷達測速器
- ALBA 決戰未來三眼時尚計時錶(AF8D59X1)-銀白/36mm
- A-LUXE 亞立詩鑽石 0.50克拉 F/VS完美車工美鑽項鍊
- 【Adagio】16吋大頭妹打氣胎童車附置物籃-白藍(台灣製造)
- PERKINS 伯金仕 - EarQ系列 0.12克拉鑽石耳環
- 【ROYAL DAMON 羅亞戴蒙】小淘氣 項鍊(NK0722)
- 【PX大通】HD2-410 HDMI 4進1出切換器 4K紅外線遙控
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》